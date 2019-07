Vuelve el terror intenso con El muñeco diabólico en su nueva versión

También entran: Mejor que nunca, Apolo II, (Documental), El sueño de Mará akame, Leto, un verano de amor y rock, Niñero por accidente, Mascota Jurásica. Las Favoritas: Toy Story 4 y Spider Man: Lejos de casa. Siguen en cartelera: John Wick 3 Parabellum, Hombres de Negro Internacional, Maestras del engaño, Hotel Mumbai: El atentado, Dolor y Gloria. Recomendación: Leto, un verano de amor y rock.

El muñeco diabólico, terror en 90 minutos. Una nueva versión del clásico de horror Chucky de 1988 llega a las pantallas. Karen (Aubrey Plaza), una madre soltera, le regalará un muñeco a su hijo Andy (Gabriel Bateman), para que juegue y tenga un compañero, sin embargo desconocen la naturaleza siniestra de este aparente juguete. También actúa Brian Tyree Henry. Dirige Lars Klevberg.

Mejor que nunca, comedia de 90 minutos. Un grupo de mujeres que no creen que la edad sea un impedimento para vivir la vida, desafiaran todo para hacer lo que les gusta. Por ese motivo forman un grupo de animadoras de su comunidad, para poder competir y alcanzar sus sueños. Actúan Diane Keaton, Jacki Weaver, Celia Weston entre otras. Dirige Zara Hayes.

Mascota Jurásica, aventura en 84 minutos. Chris es un adolescente a quién le encantan las aventuras y tiene por amigo a un dinosaurio. Ahora deberá hacer lo imposible para salvar a su querida mascota de experimentos de un científico loco. Actúan Ben Hall, Kyler Charles Beck. Dirige Ryan Bellgardt.

Leto, un verano de amor y rock, drama francés de 128 minutos. Leningrado, verano a principios de los 80. Traficando LP´s de Lou Reed y David Bowie, la escena subterránea de rock brota en la antesala de la Perestroïka. Un día Mike, músico con cierta reputación y su esposa Natasha, conocen al joven y enigmático Viktor Tsoï, juntos cambiarán el destino del rock and roll en la Unión Soviética. Actúan Irina Starshenbaum, Roma Zver, Teo Yoo. Dirige Kirill Serebrennikov.

Niñero por accidente comedia francesa de 82 minutos. Alex de 43 años, dirige un servicio de remolque. Un día ayuda a una joven con su automóvil y pasa la noche en su casa, pero por la mañana ella desaparece dejándole de regalo tres niños. Actúan Laure Calamy, Brigitte Roüan, Eric Judor. Dirige Julien Guetta.

Spider Man: Lejos de casa, acción y aventura en 129 minutos. Después de lo ocurrido en Avengers: Endgame, Spider-Man deberá estar a la altura para enfrentar nuevas amenazas en un mundo que ya no será el mismo, pero tal parece que el joven Peter Parker no quiere afrontar el reto al menos no antes de vivir un poco más su vida, tomar unas vacaciones y tratar de ser una persona normal. Actúan Jake Gyllenhaal, Tom Holland, Zendaya, Samuel L. Jackson entre otros, dirige la cinta Jon Watts. Disponible en formatos 3D, 4DX, Sala Imax y Macropantalla.

Toy Story 4, animación en 100 minutos. Disney y Pixar se unen para llevar a las familias la magia de los juguetes consentidos una vez más a la pantalla grande. Woody siempre ha estado seguro acerca de su lugar en el mundo y que su prioridad es cuidar a su niño, ya sea Andy o Bonnie. Pero cuando Bonnie suma un nuevo juguete a su cuarto, llamado Forky, un viaje junto con los viejos y nuevos amigos le enseñará a Woody cuán grande puede ser el mundo para un juguete. En las voces Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, dirige Josh Cooley.

Chicuarotes, drama mexicano de 96 minutos. Cagalera y Moloteco, dos payasos de la calle, son adolescentes de San Gregorio Atlapulco que buscan desesperadamente alejarse de las circunstancias opresivas en las que viven. Cuando se enteran de la oportunidad de comprar una plaza en el sindicato de electricistas que podría transformar sus vidas, se adentran en el oscuro mundo criminal de la Ciudad de México en un intento por comprar su libertad. Actúan Benny Emmanuel, Leidi Gutiérrez, Gabriel Carbajal, Daniel Gimenez Cacho, Dolores Heredia entre otros. Dirige Gael García Bernal.

Aladdín, fantasía en 128 minutos. Con la dirección Guy Ritchie y el guion de John August, la cinta es protagonizada por Will Smith como el gran Genio; Mena Massoud como Aladdín, el desafortunado pero encantador joven callejero y Naomi Scott es la Princesa Jasmín, hermosa y decidida hija del Sultán. En la historia de amor, fantasía y valentía, veremos también a Jafar el poderoso hechicero; al Sultán preocupado por el futuro de su hija, a Dalia amiga y confidente de Jasmín.

Annabelle 3: Viene a casa, terror en 106 minutos. Protagonizada por la muñeca siniestra del universo, ahora Ed y Lorraine Warren, decididos a evitar que Annabelle haga más daños, guardan la muñeca poseída en la sala de artefactos demoníacos que está en su casa bajo llave, detrás de un vidrio sagrado y con la bendición de un sacerdote. Pero la curiosidad de unas niñas hace que Annabelle salga de su encierro y despierte a los espíritus malignos de la habitación, quienes tienen en la mira a nuevas víctimas. Actúan Vera Farmiga, Patrick Wilson, Emily Brobst, dirige su primer largometraje Gary Dauberman.