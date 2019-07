Simona Halep se convirtió en la primera rumana en ganar el título de Wimbledon al vencer en la final a la estadounidense Serena Williams, siete veces campeona, por 6-2 y 6-2, en tan solo 56 minutos.

Por segundo año consecutivo, Serena perdió en la lucha por el título. Si la temporada pasada fue la alemana Angelique Kerber, en esta lo ha sido la jugadora de Constanza, ganadora de Roland Garros en 2018, exnúmero uno del mundo, que este lunes subirá del séptimo puesto del ranking WTA al cuarto.

Hail Halep 🇷🇴



The Romanian becomes our new champion after defeating Serena Williams 6-2, 6-2 with a magical performance #Wimbledon | #JoinTheStory pic.twitter.com/wkKcGAl1Ny