Roberto Esponda califica a Claudia Rivera de ineficaz

El regidor de Morena reprobó el accionar de la alcaldesa durante su administración.

Ante el subejercicio por 900 millones de pesos de la administración municipal para mejorar la calidad de vida de los poblanos, el regidor de Morena, Roberto Eli Esponda Islas calificó a la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco de ineficaz.

Durante la acalorada sesión ordinaria de Cabildo, el coordindor de los regidores, el también militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Edson Armando Cortés Contreras aseguró a Rivera Vivanco que los pobladores de la capital del estado ya la reprobaron por no trabajar.

Bajo ese panorama, Cortés Contreras Refrendó que los ciudadanos son muy claros en su evaluación reprobatoria a la gestión municipal por los nulos resultados, aunque exista unión de los regidores en torno a la figura de la presidenta.

Ante esa perspectiva, Esponsa Islas especificó a Rivera Vivanco que "aunque se ría" el gobierno municipal está dañando a los ciudadanos por los múltiples baches, la constante inseguridad y el olvido a los ciudadanos de las juntas auxiliares.

En su intervención, la priista Silvia Tanús Osorio se unió a los reclamos, al indicar que el asesor de Claudia Rivera, Iván Galindo, es un priista más.

El reclamo de Esponda Islas derivó en un duelo verbal con la alcaldesa, quien pidió respeto y no realizar ese tipo descalificaciones.

"Les pido que no seamos cómplices de esas malas prácticas, este es un honorable ayuntamiento; no le permito y he sido muy respetuosa y no he faltado el respeto a nadie”, subrayó Rivera Vivanco.

Iván Herrera Villagómez, destacó que en la pasada administración de Luis Banck Serrato sí se originó un subejercicio, votando en contra la oposición, con la anuencia de de Karina Romero Alcalá y el ahora asesor de Claudia, Iván Galindo Castillejos del PRI.