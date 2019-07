Detienen a madre de Emilio Lozoya en Alemania

Gilda Margarita Austin y Solís de Lozoya, de 71 años, fue detenida en el país europeo.

El abogado del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, Javier Trejo Coello, reveló a diversos medios de comunicación que la madre del exfuncionario, Gilda Margarita Austin y Solís de Lozoya, fue detenida en Alemania con fines de extradición a México.

En entrevista por vía telefónica, el abogado señaló que la mujer de 71 años se encontraba de vacaciones cuando fue interceptada por las autoridades alemanas.

Los primeros reportes señalaron que la aprehensión de esta fémina ocurrió esta mañana en una isla del país europeo.

“Ella estaba de vacaciones con los nietos, creo que en Múnich, cuando fue detenida con base en la ficha roja de Interpol. Todavía no sabemos si va a allanarse o no a la extradición, porque los delitos que le atribuyen no son graves”, dijo el litigante mexicano.

Esta situación courrió después de que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una ficha roja a la Interpol para que la madre de Emilio Lozoya fuera arrestada debido a una investigación en la que se le acusa por lavado de dinero y asociación delictuosa.

El defensor legal del exdirector de Pemex reiteró que la mamá del exdirectivo fue investigada por este delito por que su hijo le envió dinero por parte de la empresa Tochos Holding Limited, el 22 de noviembre de 2012, 185 mil dólares en una de sus cuentas del banco BBVA con el fin de "pagar impuestos y abogados", cuando se comprobó que se gastó ese dinero para comprar una casa en Ixtapa.