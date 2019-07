Rechazan diputados favoritismo para designación del titular de Comisión de Derechos Humanos

A más de una semana de lanzada la convocatoria, aún no hay inscritos para este cargo; la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval descartó que sea falta de interés.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, Estefanía Rodríguez Sandoval descartó favoritismo político para la selección del titular de la Comisión de Derechos Humanos en Puebla, pues dijo que todo el procedimiento se realizará conforme lo marca la convocatoria, que además esta basada en la Ley de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

En entrevista con Intolerancia Diario, la legisladora señaló que hasta el momento, la Oficialía de Partes del Congreso del Estado no ha recibido solicitudes para los aspirantes a ocupar la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, pero señaló que el tema no es necesariamente por desinterés, sino más bien es por la tramitología de documentos de los propios interesados.

La diputada local puntualizó que todos los interesados en esta posición deben tener el apoyo de las organizaciones académicas o de agrupaciones como lo marca la convocatoria y hasta el 13 de septiembre se recibirán los documentos.

Señaló que el período de la inscripción de ciudadanos a este proceso es amplio con el objetivo de que a las y los aspirantes les de tiempo de realizar el trámite de sus documentos ante las diferentes dependencias del estado o municipios, como cartas de radicación, carta de antecedentes no penales, actas de nacimiento, pues aunque son documentos básicos en ocasiones hay complicaciones para su trámite.

La diputada loca reiteró que habrá transparencia en la selección del próximo ombudsman, pues el perfil que ocupe este cargo debe tener experiencia en el tema, pero lo más importante es que debe servir a los intereses de los ciudadanos y no a un gobernante en turno.

Germán Molina y Luis Soriano tendrán que hacer fila

Ante los trascendidos de que Germán Molina Carrillo o Luis Soriano Peregrina puedan ocupar este cargo, por un tema de "favoritismo político", la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, rechazó que haya dedazo en la designación.

Señaló que todos los perfiles, incluidos el director del Instituto de Ciencias Jurídicas y el funcionario de la Secretaría General de Gobierno deben hacer el trámite correspondiente para participar, pues se trata de hacer un proceso transparente, apegado a la ley y que se elija al mejor perfil.

"Los dos perfiles que son mencionados tienen que mantener el mismo proceso de selección de todas las personas que van a llegar a postularse, es decir, que no habrá, en este caso y como lo ha hecho el anterior gobierno no habrá favoritismo, no va haber dedazo, lo tenemos que hacer completamente transparente y de todos los perfiles que van llegando que sean vistos por igual, no habrá un tema de recomendaciones de actores políticos o demás", dijo.

La diputada local refirió que absolutamente todos los interesados deben ir respaldados por un colegio u organización civil.

"Justo como serán respaldados por las organizaciones, nosotros podemos tomar los elementos necesarios para elegir al mejor perfil para ocupar el cargo (...) se descarta completamente eso y estamos en un proceso de la Cuarta Transformación y lo que queremos es que se quiten todas esas prácticas que se han hecho anteriormente", dijo.

Llaman a comparecer a Adolfo López Badillo

La diputada Estefanía Rodríguez Sandoval señaló que en tanto corre el proceso para la designación del nuevo titular de la Comisión de Derechos Humanos, el actual ombudsman, Adolfo López Badillo será citado a comparecer ante el órgano de deliberación con el objetivo de que informe las acciones que realizó a lo largo de su período.

El próximo 29 de julio concluye el período para el cual fue designado Adolfo López Badillo, quien es cercano al bloque morenovallista, por lo que la siguiente semana comparecerá ante legisladores locales.

El actual titular de la CDH ha sido calificado por el bloque de "Juntos Haremos Historia" como un personaje servil, principalmente cuando en su momento gobernó Rafael Moreno Valle Rosas, por lo que las y los legisladores quieren explicaciones de su trabajo realizado.