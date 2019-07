AMLO firmará ante notario público su compromiso para no reelegirse

El presidente de México aseguró que no es partidario de la reelección.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que certificará ante un notario público su compromiso de no reelegirse como mandatario federal.

AMLO aseguró que cumplirá cabalmente con el compromiso que presentó y firmó ante los medios de comunicación el pasado 19 de marzo, el cual revela su intención de no buscar la reelección para la contienda presidencial de 2024.

López Obrador detalló esto luego de que el diario Reforma publicara ayer que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Presidencia de la República entregara una copia certificada del documento en el que AMLO se compromete a no realizar dicho acto político.

"Estos conservadores, que creen que somos como ellos, están diciendo que no quiero certificar la firma del documento que dí a conocer, comprometiéndome a la no reelección, pues aquí está el documento, y voy a certificarlo, y lo que les pido a los opositores es que aprueben la iniciativa de revocación del mandato", planteó el presidente de México.

El mandatario también recalcó su deseo por que todos sus proyectos se concreten en su sexenio, el cual termina en septiembre de 2024.

"Deseo de todo corazón, con todas mis convicciones, con todo mi entusiasmo y con toda mi alma que lo logrado para entonces, cuando me vaya, sea muy difícil de revertir, no se las voy a dejar fácil porque que el país no va a retroceder".

Por otro lado, López Obrador señaló que el día de mañana 25 de julio, pedirá a un notario público que esté presente para que firme el compromiso a nivel nacional.

"No soy partidario de la reelección, no creo en eso, para que no quede ninguna duda y así vamos a estarle saliendo al paso a todas las campañas de difamación y de calumnias, siempre, es parte de la transformación porque esto no era lo políticamente correcto, entonces son cambios importantes", expresó AMLO.