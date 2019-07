Aún sin luz, vecinos de San Martín Caltenco en Tochtepec

A un año de esta situación, varias familias temen que esto no sea entregado.

A casi un año de que la obra para la ampliación de la red de energía eléctrica en Rancho Lima de la localidad de San Martin Caltenco, perteneciente al municipio de Tochtepec, tuviera que haber sido entregada por la pasada administración encabezada por Marcos Pérez Calderón, vecinos del lugar temen que se venza la póliza de la constructora y no les concluyan los trabajos para que cuenten con uno de los servicios básicos más fundamentales.

Y es que luego de la denuncia enviada a Intolerancia Diario, esta casa editora acudió al Rancho Lima situado en la localidad de San Martín Calteco en donde se constató que hasta casi un año después, poco más de 35 familias que conforman el comité continúan sin esta obra de ampliación de energía eléctrica.

En el lugar, se observó que se cuentan con los postes, las líneas para la conducción de la energía; no obstante, no hay transformadores, ni lámparas que Pérez Calderón prometió a las familias del lugar, se contaría para reforzar también la seguridad de los vecinos.

Asimismo, se observó a un grupo de trabajadores de la empresa constructora encargada de ejecutar la obra, quienes argumentaron que desconocían cuándo se entregaría; señalaron que solo tenía indicaciones de reubicar uno de los postes del lugar, esto como requerimiento de la CFE.

El malestar

El malestar de las familias está dividido, pues pese a que la mayoría aseguran que la pasada administración encabezada por Pérez Calderón “les tomó el pelo”; otros, confían que en un plazo no mayor a tres meses, les cumplan un sueño cuya demanda ha tenido que pasar más de 10 años.

“El expresidente municipal, Marcos Pérez Calderón estaba en la campaña de su esposa y ya le urgía entregar obras, pero no las entregó al cien por ciento; tenemos casi un año esperando una respuesta. Primero nos dijeron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no les había aprobado el proyecto y por eso no se entregó en tiempo y forma”, expuso María “N” Hernández, quien agregó que cada familia tuvo que dar una cooperación de 2 mil pesos para que se ejecutara dicha obra.

Cabe recordar que, desde el pasado 28 de febrero de 2018, a través de su página oficial de Facebook, Pérez Calderón informó que la obra que consta de 2 kilómetros de ampliación de la red de energía eléctrica en Racho Lima, tuvo una inversión de 800 mil pesos y que sería entregada en unos meses en beneficio de más de 300 personas, aunque esto no fue así.

Por otro lado, una de las vecinas, de nombre Cristina “F”, mencionó que, en su momento, el ex alcalde les aseguró que había pagado al cien por ciento la obra a la constructora; “apenas hablamos con el ingeniero Isaac “N”, que es de la constructora y nos dijo que en tres meses ya nos entrega la obra; esperamos que así sea y ya no tengamos problemas, pues como el dinero ya fue pagado, el actual gobierno ya no podría pagar otra vez (…), solo esperamos que sí nos cumplan”.