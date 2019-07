Entran los intensos dramas Ted Bundy: Durmiendo con el asesino y ¿Conoces a Tomás?

También entran: Stuber locos al volante, Golem: La leyenda, Kusama infinito (Documental), Más allá del límite, No me ames. La Favorita: El Rey León. Siguen en cartelera: John Wick 3 Parabellum, Hotel Mumbai: El atentado, Dolor y Gloria, Maestras del engaño, El muñeco diabólico. Recomendación: Ted Bundy: Durmiendo con el asesino y No me ames.

Arte: Intolerancia Diario