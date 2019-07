Piden adelantar la renovación de la dirigencia estatal en el PAN

Genoveva Huerta perdió la elección del 2 de junio, señala Miguel Ángel Dessavre.

Tras anunciar que espera la publicación de la convocatoria para registrarse como aspirante a la dirigencia del Comité Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en la capital, Miguel Ángel Dessavre Álvarez, indicó que es necesario reestructurar el instituto político para evitar omisiones que han tenido un severo costo como el haber perdido la gubernatura el pasado 2 de junio.

En entrevista el panista señaló que su militancia es de más de veinte años, pero además cuenta con la experiencia ya que trabajó en el Comité Municipal, y lamentó que el resultado del pasado proceso electoral haya sido una derrota cuando se tenían los elementos para ganar, pero en el interior del estado que era donde se debía trabajar ya que en la capital había un trabajo de la dirigencia encabezada por Pablo Rodríguez.

Indicó que no se pueden cometer nuevamente errores como los ocurridos el pasado 2 de junio cuando se perdió la gubernatura del estado.

Explicó que la idea es tratar de hacer un frente común de panistas que fueron relegados en la época de Rafael Moreno Valle, y sostuvo que su presidencia trabajará para construir la plataforma del 2021 a fin de que se tengan las mejores propuestas tanto para diputados locales y federales en la capital, pero sobre todo el recuperar la presidencia municipal.

Dijo que él fue excluido del proyecto morenovallista luego de haber expresado que no debía incluirse a ex priístas en el PAN: “no me equivoqué el tiempo me dio la razón, él llegó a acabar con el partido junto con todos los priístas que llegaron al PAN, y ahora la mayoría ya se fueron. Quedan algunos con los cuales sabré dialogar”.

Miguel Dessavre comentó que la actual dirigencia municipal creo subcomités, pero era de miembros activos para tener el control del partido, pero ya no se bajó hacia la gente, solo quedó con algunas amistades.

“Me parece que nos hace mucho trabajo de tierra, necesitamos un comité de tierra, que esté visitando a los pocos diputados y regidores que se tienen, e ir con la gente ya que se está a buen tiempo para recuperar la presidencia municipal, y más con los resultados que se tuvieron en la capital”.

Precisó que el objetivo de ganar la dirigencia del comité, es ganar la presidencia municipal en el 2021.

Necesario el relevo en el Estatal

Referente al trabajo de la dirigencia del Comité Estatal, indicó que éste se ve mermado y la presidenta está en un círculo vicioso con las mismas personas, e incluso muestra sus diferencias con quienes la apoyaron entre quienes está Jorge Aguilar, Pablo Rodríguez.

El aspirante advirtió que ahora está apoyando la candidatura de Eduardo Alcántara, e inclumple acuerdos.

Señaló que él la apoyó para la dirigencia pero no se cumplió con lo ofrecido que era la inclusión de los panistas.

"Ella al estar apoyando a Eduardo Alcántara, se sigue la línea del Secretario General de Gobierno, además de operadores como Fernando López, Marcos Cruz que se encuentran ligados al actual gobierno del estado, quienes tratando de influir en la designación del próximo presidente del PAN capitalino".

Consideró que de continuar Genoveva Huerta al frente del PAN, será MORENA quien dirija al partido, y recordó que esto "ya se vivió con Rafael Moreno Valle cuando se excluyó a los panistas”.

“De llegar a la dirigencia del comité se buscará que se adelanten los tiempos para la renovación del Comité Directivo Estatal, ya que actualmente se está apostando a un candidato que se dice es apoyado desde el gobierno”.

Dispuesto al diálogo

Dessavre Álvarez comentó que se puede hacer un frente donde se incluyan los liderazgos de Humberto Aguilar, Rafael Micalco, Ana Teresa Aranda, Eduardo Rivera y posiblemente Jorge Aguilar Chedraui y en una “mega alianza” se tenga un comité donde haya panistas.

Expresó que con ello se podría hacer frente a la imposición que quiere hacer MORENA por medio de la Secretaría General de Gobierno.

Falso el triunfo de la dirigencia

Miguel Ángel Dessavre reiteró que hubo omisiones por parte de la dirigencia estatal tanto para lograr que el gobernador interino fuera panista, como para obtener el triunfo, y recordó que hubo una declaración en la que dijo que era posible que el PAN no presentará candidato.

“El PAN no ganó la capital ni la zona conurbada por el trabajo de ella, ya que le correspondía el interior del estado donde el candidato fue apaleado dos a uno, y ella era la responsable de trabajar en los municipios”.

La trayectoria

Miguel Ángel Dessavre es abogado postulante, master en criminalística, candidato a Doctor en Juicios Orales y ha sido regidor del Ayuntamiento de la capital.