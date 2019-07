Arropará PVEM políticas públicas emprendidas por Miguel Barbosa

Carlos Puente Salas, presidente nacional del Verde, indicó que son respetuosos de los nombramientos que otorgue el mandatario electo, pues no habrá “cuota política o de cuates”.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respaldará cada política pública que implemente el gobernador Miguel Barbosa Huerta, desde el Comité Ejecutivo Nacional y desde las Cámara de Diputados, dijo el presidente del partido, Carlos Alberto Puente Salas, quien este domingo anunció la incorporación de Juan Pablo Kuri Carballo a la Secretaría de Comunicación del órgano nacional y la llegada de Jaime Natale a la dirigencia estatal de este partido en Puebla.

En Puebla, bajo la conducción de Juan Pablo Kuri Carballo, se logró pasar del 3 al 8 por ciento de la votación, con más de 126 mil votos, mientras que en el último de los cuatro procesos electorales se logró la obtención de 10 presidencias municipales, por lo que esto es mérito para ocupar un espacio en el CEN.

En este sentido, después de un acuerdo en el Consejo Nacional del PVEM, se acordó realizar cambios en el Comité Ejecutivo Nacional y con ello, ante la vacante que quedó abierta en Puebla, será Jaime Natale quien se haga responsable del instituto político.

En conferencia de prensa, el dirigente nacional del PVEM refirió que el instituto político es respetuoso de los nombramientos que otorgue el mandatario electo, por lo que ante la posible llegada de Beatriz Manríquez Guevara a la administración pública estatal es decisión exclusiva del próximo mandatario y no se trata de un tema de "cuotas o cuates" para el Verde.

Por otra parte, respaldó al próximo mandatario local constitucional en las investigaciones que ya anunció con respecto a las obras y ejecución de recursos públicos durante la administración de Rafael Moreno Valle Rosas, pues dijo que el expresidente del Senado siempre ha buscado trabajar a favor de la transparencia y combate a la corrupción.

No hay pago de cuotas para el Verde

La posible llegada de la diputada federal con licencia Beatriz Manrique Guevara a la Secretaría del Medio Ambiente será una decisión exclusiva del gobernador, Miguel Barbosa Huerta, pero no se trata de una "cuota política o de cuates" para el PVEM.

El dirigente nacional del PVEM, Carlos Alberto Puente Salas, señaló que el instituto político es respetuoso de los nombramientos que realice el mandatario electo, pues considera que hasta el momento ha buscado son los mejores perfiles para llevar a buen puerto las políticas públicas de la próxima administración estatal.

"En el PVEM entendemos que esto no debe representar ni cuotas ni cuates, tiene que representar y tiene que ver con capacidades, con perfiles profesionales para integrar un gobierno que pueda cumplir cada uno de los compromisos que se hicieron en campaña, seremos respetuoso de esa facultad exclusiva que tiene el gobernador y próximo titular del Ejecutivo para realizar los nombramientos", señaló.

Agregó que la candidatura de Luis Miguel Barbosa Huerta fue acompañada por el proyecto que busca de impulsar políticas públicas a favor de las niñas, niños, jóvenes y sociedad en general, para que tengan una mejor calidad de vida.

Respalda investigación en contra de obras de RMV

Por otra parte, Puente Salas respaldó al mandatario electo de revisar los recursos y obras que se ejecutaron en el gobierno de Rafael Moreno Valle.

Señaló que es responsabilidad de la nueva administración dar respuesta puntual a las inquietudes de las y los ciudadanos, respecto a los recursos ejecutados en el sexenio del panista fallecido, pues hubo endeudamiento y hay obras que no fueron de calidad.

"Es una responsabilidad que tiene el gobernador, no es de que si las va a querer presentar o no, ahora cualquier gobernante tiene la responsabilidad de que si existen irregularidades se tendrán que presentar y demostrar, he tenido la oportunidad de convivir con el gobernador electo durante seis años en el Senado de la República y es un hombre comprometido con la transparencia, luchó, trabajó por lograr esto, por construir el Sistema Nacional Anticorrupción y hoy se tiene que trabajar, es una responsabilidad que se tiene como gobernador", dijo.

Finalmente, agregó que el gobernador electo se ha pronunciado reiteradamente por el combate a la corrupción y en ese sentido el PVEM respaldará cada acción que se emprenda.