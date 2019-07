La base de la secretaría de Seguridad en el mercado Unión no será eficiente: Simitrio

Añadió que la del sector cuatro de la SSPTM, localizada en Villa Frontera, no es eficaz, pues existen levantones de mujeres y la delincuencia no disminuye.

La construcción de la base policiaca que ejecutará la administración de Claudia Rivera Vivanco en un perímetro del Mercado Unión no contribuirá eficazmente en dar certidumbre a los pobladores, peatones y comerciantes, advirtió el líder moral de la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes — UPVA — Simitrio, al precisar que la base del sector cuatro de la SSPTM localizada en Villa Frontera no es eficiente, porque en ocasiones levantan a mujeres y la serie de asaltos no cesa.

Reveló que en el Mercado Hidalgo los locatarios afiliados a su organización han logrado abatir los índices de inseguridad a través de un sistema colectivo generado por los propios vendedores, para evitar que los clientes sufran robos.

Ejemplificó que, lamentablemente, a algunas mujeres de Villa Frontera, cuando van caminando por la base de esa demarcación municipal, llegan los automovilistas se estacionan muy próximos a las víctimas y las suben a la unidad, sin que los policías desarrollen alguna acción para evitar la privación ilegal de esas personas.

Además, acentuó que, en la calle aledaña a la base de ese sector, los usuarios de unidades del servicio colectivo son asaltados frecuentemente, sin que llegue la asistencia de los policías.

Subrayó que si a esa próxima estructura del Mercado Unión arriban los efectivos de la Guardia Nacional, será una especie de cuchillo que pondrán en el costado a la UPVA 28 de Octubre porque significará que la represión en contra de su agrupación continuará vigente.

Rubén Sarabia Sánchez lamentó que los grupos delincuenciales tengan un sistema de inteligencia superior en efectividad que las diferentes corporaciones, como se observa antes de los operativos, porque cuando llegan los elementos policiacos, los mafiosos ya no están en la escena.

“La situación es que en cualquier momento que llega una medida de seguridad, la gente la acepte aunque esta sea una forma fascista para inhibir también a los ciudadanos. Es una forma de clavarnos una especie de cuchillito en el costado, porque como hemos visto las bases policíacas no garantizan la seguridad”.

Reordenamiento comercial en duda

El preso político de la era morenovallista, destacó que la idea del reordenamiento comercial en el Centro Histórico puede ser un hecho positivo si llegan a comercializarse productos de medio mayoreo y mayoreo, aunque aclaró desconocer a fondo el programa del gobierno estatal y municipal.

Simitrio recordó en los años 50 y hasta 1962, la vocación comercial en la 3 y 5 Norte hasta la iglesia de Nuestra Señora de El Refugio, localizada en la 30 Poniente, era boyante, pero en el segundo año de la década de los 60’s, el gobierno del estado, a través del Ayuntamiento, construyó los mercados 5 de Mayo, el Venustiano Carranza, El Parral, El Carmen Serdán y La Acocota para llevar a esos comerciantes que comenzaban actividades desde las 05.00 horas hasta las 13.00 horas en la zona conocida como el Obrador.

“Realmente después de la 18 Poniente-Oriente, después de las 3 y 5 Norte, las actividades del comercio son muy bajas, pero antes era la zona más comercial de Puebla, que ahora la quieren de regreso para reordenar al comercio popular”.

Consideró que el nuevo plan comercial deberá estar bien detallado para evitar que fracase como ya ocurrió en los intentos sobre la 5 de Mayo.

También reiteró que la 28 de Octubre en el pasado realizaron un planteamiento para el reordenamiento comercial del Centro histórico sobre la calle de la 10 Poniente-Oriente a la 8 sobre la 5 de Mayo por contar con una acera muy amplia.

Sarabia Sánchez puntualizó que en ese gran sector con una estructura en la que se puedan instalar de tres o cuatro filas de puestos funcionaría comercialmente y daría espacios de al menos a unos 200 vendedores de dos metros.

“La calle mide alrededor de 100 metros de largo, si sacan cuatro filas y una relación general de puestos que son más o menos 30 a 40 lugares por hileras, descontando las zonas de paso peatonal; así se habla de sacar en total 160 lugares y si eso se hace con una rotación en la mañana para que unos trabajen y otros en la tarde se moverían a 320. El gobierno dice que tiene alrededor de 700 ambulantes en el centro o sea esos podría funcionar ahí”.

Reveló que se han reunidos dos o tres ocasiones con la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco para tratar entre otros aspectos la circunstancia denominada del comercio informal.

“Nosotros hemos hecho el planteamiento del sistema de abasto con la posibilidad de que si el ayuntamiento lo valoran podamos hacer una exposición en detalle de ese proyecto para que no sea el caso de que no lo aceptan por falta de conocimiento puntual sino que lo tengan debidamente conocido”.

Transporte comercial

Definió que el transporte público en esa área tiene una característica muy “sui géneris” que generalmente propicia el índice comercial del lado donde van las puertas de ascenso y descenso de los usuarios, pero del otro lado no, como sucedió en la 5 Norte en la zona de ventas de una misma calle, se daba en la acera Oriente y en la acera poniente la actividad comercial moría,

Manifestación

El primer día de agosto, realizarán una marcha del mercado Hidalgo a Casa Aguayo para pedir a la nueva administración de Luis Miguel Barbosa Huerta el reclamo de justicia para esclarecer la ejecución de Meztli Sarabia Reyna, además de solicitar medidas de seguridad y no más acoso a los dirigentes la agrupación por las amenazas de muerte recibidas.

Destacó que del cambio del nuevo gobierno espera respeto y una verdadera política de seguridad para ofrecer a los ciudadanos que enfrenta el agobio de la delincuencia que afecta a todos los sectores de la población.

Al referirse al arribo del gobernador electo, Luis Miguel Barbosa, confía en que pueda realizar la gobernanza a través del dialogo con la sociedad y no por la fuerza.

Advirtió que no desconfían de Barbosa Huerta, pero tampoco tienen toda la esperanza de soluciones mágicas y cada quien tendrá que cumplir con el papel que le corresponde.

La 28 de Octubre solo pedirá el reconocimiento como organización social y no como banda delictiva ya que hacen política, pero sin partido, siempre en favor de miles de comerciantes y de la sociedad civil.