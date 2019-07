Universidades incorporadas a la UAP ofertan ocho mil lugares

Alrededor de 15 instituciones de Educación Superior incorporadas a la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) ofertan ocho mil lugares para estudiantes de nuevo ingreso que por diversas circunstancias no lograron acceder a la escuela pública, además de paquetes de becas con porcentajes de entre 50 y 30 por ciento.

El director del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), Germán Molina Carrillo, recordó que quienes entren a las instituciones tendrán la oportunidad de buscar nuevamente un lugar en la UAP en el próximo ciclo escolar.

En ese marco, la representante delas escuelas incorporadas a la IAP, Irma Lilia Arauz Moncada que las universidades son una alternativo de éxito a los chicos por la calidad de los planes de estudio.

Reiteró que la calidad de los planes de estudio es idéntica a los de la autónoma y garantizan al alumno una entrega de conocimientos puntuales para el desarrollo de su vida profesional.

Durante los transcursos de enseñanza y aprendizaje que necesita la época actual se asegura que los catedráticos de las diversas universidades tienen los conocimientos y formación académica, para formar profesionistas que exige la sociedad, advirtió María de Lourdes Nares Rodríguez, rectora de la Universidad Siglo XXI.

Puntualizó que las universidades incorporadas enseñan a más de nueve mil 500 universitarios, quienes se forman con los mismos planes de estudio existentes en la UAP. El periodo de clases comenzará el miércoles siete de agosto y los alumnos con promedios de calificaciones buenos pueden alcanzar becas de hasta 30 por ciento.

El director del ICI, Germán Molina Carrillo, indicó que si bien pretenden mantener a los alumnos que ingresan, no deserten, reconoció que ante la oferta de varias opciones de estudio sus programas de estudio no son actualizados y no cuentan con la experiencia suficiente, al advertir que el porcentaje de deserción es bajo, del 10 por ciento, aproximadamente.

Indicó que la mayoría de los estudiantes que ingresan a alguna de las 15 universidades incorporadas, tuvieron que presentar el examen de admisión de la UAP, requisito indispensable para la inscripción en alguna de las instituciones incorporadas.

La AUIEMS, sí tiene calidad

Recordó, que la AUIEMS está conformada por 15 universidades incorporadas a la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), entre ellas los planteles de Atlixco, San Martín Texmelucan y Tehuacán.

Valoró un plus ofrecido directamente a los padres de familia a través de un paquete de becas que va desde el 25 por ciento a 30 puntos porcentuales y en ocasiones se otorga el 50 por ciento.

"Hay una situación económica difícil en todas partes y no vemos que haya el mismo ritmo del año pasado, los padres de familia están pasando en los costos a mediano y a largo plazo".

El catedrático, precisó que las autoridades de las 15 universidades se encuentran en el proceso del conocimiento por medio de informes precisos y concisos para que los jóvenes conozcan las universidades, pero sobre todo la calidad de los planes de estudio.

Molina Carillo estimó que el período de inscripciones que se extiende a las primeras semanas de agosto, será benéfico para las instituciones de la AUIEMS y para los padres de familia porque seguramente a partir de esta segunda quincena de julio los padres de familia han comenzado a tener recursos que dinamizarán el proceso de la matrícula.

Refrendó que la oferta educativa es de 20 carreras con el reconocimiento de la UAP y también de bachilleratos incorporados, "estamos hablando de un total de 48".

Priorizó que las inscripciones fluctúan entre mil a los dos mil 500 pesos y las colegiaturas oscilan entre los tres mil y mil 500 pesos.

Matizó que los jóvenes cada vez más se inclinan y buscan un lugar en la universidad pública por razones económicas, pero la AUIEMS siempre ha tenido buena aceptación.

Semanas atrás, el también escritor de textos jurídicos, indicó que la desaceleración de la economía nacional ha provocado una reducción de 10 puntos porcentuales en la matrícula a las 15 universidades de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Media Superior y Superior (AUIEMS), reveló el director del ICI, Germán Molina Carrillo, al advertir que derecho, psicología, Estomatología y Fisioterapia son las carreras más demandadas.