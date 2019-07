Priístas se olvidan de agravios y llaman a la unidad

Los representantes de la bancada tricolor hicieron un llamado al trabajo en conjunto por el bien del partido.

Representantes de la candidatura de Alejandro Moreno Cárdenas, y Carolina Viggiano Austria a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunciaron que no está en su agenda el tema de las expulsiones de quienes traicionaron al partido en el pasado proceso electoral, y llamaron a la unidad con miras a los próximos procesos electorales.

En rueda de prensa encabezada por Javier Casique Zárate, Silvia Tanús Osorio, Enrique Dóger Guerrero, Alberto Jiménez Merino, Valentín Meneses Rojas, anunciaron que no habrá fractura del PRI en el proceso interno y se respetará a las demás fórmulas.

Cuestionados sobre los procesos de expulsión en contra de militantes como Leobardo Soto Martínez, así como Maritza Marín, Vanessa Barahona, quienes trabajaron para la campaña de Miguel Barbosa, indicaron que no es tema de su agenda, y reconocieron que lo importante es que todos se sumen y nadie sea excluido.

Alberto Jiménez Merino al ser cuestionado de la traición de Leobardo Soto a su campaña, señaló: “a mi nadie me traicionó, lo que yo hago es por convicción y no me fijo en los demás”.

Enrique Dóger Guerrero manifestó que es el momento de hacer los cambios en el partido y se recupere el rumbo.

Por su parte, Silvia Tanús indicó que el padrón que se tiene en Puebla es de 654 mil priístas, y se espera que el 11 de agosto acudan a las 654 mesas de votación que instalará el Instituto Nacional Electoral (INE), y sostuvo que es un padrón confiable.