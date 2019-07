Así respondió Enrique Núñez a las publicaciones de Diario Cambio

El director de Intolerancia, Enrique Núñez, desmintió la información difundida en su contra sobre haber recibido 27.9 millones de pesos de parte de Estefan Chidiac.

"Es importante aclarar que es una falsedad total, una mentira que raya en lo ridículo", respondió el periodista Enrique Núñez, director de Intolerancia Diario, a la información publicada el día de hoy por Diario Cambio que lo acusa de haber recibido 27.9 millones de pesos de parte de Estefan Chidiac, mientras era titular de la Secretaría de Finanzas y Administración.

La acusación responde a un contrato entregado por la Secretaría de Salud a la empresa Gráfica Total, perteneciente a Rodrigo López Sainz de Juambelz, que hasta hace 10 años fungía como accionista mayoritario de Intolerancia Diario.

"Hace una década que Rodrigo López Sainz ​​​​​​, no tiene relación comercial, no es accionista, no es socio ni de Intolerancia ni mío, por lo tanto, (...) lo que él haga con sus empresas es un tema muy personal, de lo cual Intolerancia y Enrique Núñez no tiene nada que ver", sentenció Núñez Quiroz.

¿Será que al director de Diario Cambio, Arturo Rueda, le queda el dicho de "El león piensa que todos son de su condición"?

