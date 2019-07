Instituto Electoral tendrá que pagar elección en Ignacio Zaragoza

El presidente del TEEP, Gerardo Saravia, consideró que los ayuntamientos no deben realizar las elecciones, pues no garantizan autenticidad e imparcialidad.

El Instituto Electoral del Estado (IEE) debe asumir el costo de la elección de la junta auxiliar Ignacio Zaragoza que pertenece al municipio de Puebla, así lo determinaron magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), además el presidente del órgano juzgador en materia electoral, Gerardo Saravia Rivera, aplaudió que sea el instituto el responsable de organizar dicha elección, pues los ayuntamientos pierden autenticidad.

El expediente de impugnación promovido por el Ayuntamiento de Puebla y que fue en contra de los acuerdos del órgano electoral local fue analizado por la magistrada Norma Sandoval Sánchez.

Así, se determinó “dejar sin efectos para el caso concreto de la Junta Auxiliar de Ignacio Zaragoza, el numeral 12 de los lineamientos y las disposiciones relativas a la gestión de recursos financieros que deba realizar el Ayuntamiento de Puebla contenidas en los Acuerdos CG/AC-017/2019 y CG/AC-018/2019 y sus respectivos anexos, así como todas las disposiciones análogas que impongan tal obligación”, cita el documento.

Ya en la discusión de este tema en particular, Saravia Rivera consideró que los ayuntamientos no deben realizar las elecciones, pues no garantizan autenticidad e imparcialidad, por lo que debe ser el órgano electoral el que deba proceder al respecto.

El expediente que se resolvió fue el marcado con el número TEEP-A-123/2019, por lo que “hemos concluido que no debe ser el ayuntamiento, sino el IEE el que debe asumir esa responsabilidad para garantizar así la autonomía e imparcialidad de la decisión de los ciudadanos”, reiteró Saravia Rivera.

El pasado 23 de febrero la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó por medio del expediente SCM-JDC-32/2019 que el IEE debía organizar la elección, luego de que el ayuntamiento de Puebla quedó rebasado en la organización del proceso electoral de esta pequeña demarcación ubicada en la capital.

Duda presidente del TEEP que prosperen quejas en contra de Fernando Chevalier

Respecto a la insistencia del Grupo Parlamentario de Morena para que se exhorte al Senado de la República y se investigue y sancione al exmagistrado y presidente del TEEP, Fernando Chevalier Ruanova, por la parcialidad que mostró durante el proceso electoral ordinario 2018, a favor de Martha Erika Alonso Hidalgo, el magistrado defendió que no hay procesos abiertos en contra de los juzgadores ante la Cámara de Senadores.

Recordó que de acuerdo a la Constitución Política de Puebla y la Ley Electoral son exclusivamente los senadores quienes designan a los magistrados y los únicos quienes pueden iniciar procesos de investigación y sanciones, por lo que afirmó que esta petición no prosperará.

“El Congreso de Puebla no tiene competencia para poder conocer de las irregularidades que eventualmente pudieran conocer los magistrados, sí por supuesto de señalarlas si se advierte, pero el procedimiento y competencia es del Senado de la República, es el Senado el que tiene que desplegar las acciones y procedimientos y tener una resolución, hasta ahorita no hay procedimiento en el Senado ni para Fernando Chevalier ni para ningún magistrado”, señaló.

En este orden, el magistrado dudó que la queja reiterada del bloque de Morena en la Cámara de Diputados local prospere ante el Senado de la República, pues además aseguró que se trató de un momento coyuntural en donde los actores fijaron posturas, pero al final las sentencias que se concretan en el órgano juzgador que él preside se hacen con forme a los ordenamientos legales.