Se defiende Gerardo Islas ante Sala Superior del TEPJF

El diputado del Partido Nueva Alianza, Gerardo Islas Maldonado, se siente tranquilo, pues argumentó que no cometió ningún delito electoral en Tepojuma, a pesar de que la Sala Regional de la Ciudad de México de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó lo contrario, informó que ya presentó su defensa legal ante esta instancia juzgadora.

En entrevista con Intolerancia Diario, el diputado local confirmó que el pasado martes su equipo de abogados procedió a su defensa en la Sala Superior del TEPJF y confió en que la anulación de la elección en Tepeojuma no prosperará, pues insistió que no coaccionó el voto.

El legislador local argumentó que desde que asumió su responsabilidad como diputado local, también asumió un compromiso con las y los ciudadanos del distrito 22 de otorgar sus cheques de forma mensual y que estos sean destinados a proyectos productivos.

El aliancista señaló que la Sala Superior tendrá la última palabra al respecto, por lo que no compartió la postura que del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el que exigió castigo al legislador local, pues cometió, de acuerdo a la sentencia de la Sala Regional del TEPJF, un delito electoral.

“Hemos aportado las pruebas suficientes, no solamente con base a lo que ellos creen que pudiera haber detrás de un tuit sino a lo que sucedió, los audios y videos. Estamos tranquilos a que la Sala Superior revise el recurso que presentamos el día de ayer, quien diga que hay una nulidad, hay que esperar y agotar las últimas instancias”, dijo.

Mientras que, el Partido del Trabajo (PT) procedió con una impugnación ante la Sala Superior del TEPJF, para defender el triunfo de Manuel Gil García, Islas Maldonado refirió que “hay una contradicción entre una misma denuncia que presentan los mismos quejosos en donde por un lado se me absuelve diciendo que no hay delito electoral y en la otra sí se señala que se entregaron apoyos; sin embargo, la decisión final no solo es por la parte que me acusan de este hecho que ya dimos las pruebas contundentes de los vídeos y de la presencia que tuve en dicha región en donde en ningún momento hago el llamado para votar por algún candidato”, dijo.

El diputado local agregó que sus promesas de campaña están firmadas ante notario público, por lo que no hay motivo para que él asuma una sanción, pero insistió en que la Sala Superior emitirá un fallo antes del último día de este mes y le dará la razón.

Anuló TEPJF elección extraordinaria en Tepeojuma

La fecha fatal para que la Sala Superior del TEPJF resuelva las impugnaciones promovidas por los partidos políticos es el último día de agosto; sin embargo, hasta que no se resuelva, la sentencia emitida por la Sala Regional de la Ciudad de México está firme.

El Congreso del Estado debe nombrar a un Concejo Municipal y debe emitir una convocatoria para la realización de la elección extraordinaria, pero además debe ser el Instituto Electoral del Estado el que organice la elección en aquella demarcación.

En este orden, cabe señalar que los magistrados consideraron que hubo violaciones al artículo 134 constitucional y por lo tanto se determinó la anulación de la elección extraordinaria en esta demarcación, pues el diputado Gerardo Islas Maldonado coaccionó el voto cuando entregó un cheque para la reconstrucción de un templo histórico y convocó a votar por el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla”, Manuel Gil, quien no se deslindó del llamamiento al voto.

Este tema que incluso fue calificado como grave por la magistrada María Silva Rojas, quien dijo que en el “el vídeo no se desprende que el candidato se deslinda de ese llamamiento al voto (…) tenemos que transitar, si en ese momento se hubiera deslindado del voto la situación sería diferente, estuvo ahí, no dijo nada con relación a ese llamamiento al voto, aceptó a que estaban votando por él”.