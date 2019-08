Apoyar a policías es vital para mejorar la seguridad pública: Luis Alberto Arriaga

"Las cifras dicen que vamos bien, pero la percepción no mejora; y eso, lo vamos a cambiar", destacó el presidente municipal de San Pedro Cholula.

Porque el apoyo directo a las familias es una prioridad, el presidente municipal de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila entregó estímulos económicos a 171 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, gracias a una inversión bipartita con el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 2019 (Fortaseg).

Acompañado por el Secretario de Seguridad Ciudadana, Fernando Fierro; el comisario, Francisco Efrén Camacho, así como por los regidores, Rubí Luna, María de los Ángeles Ramírez, Norma Nájera, Mari Carmen Espinosa, la síndico Cinthia Aguayo, Armando Aguirre, Samuel Mata, Eduardo Papaqui y el secretario general, Miguel Vega, el edil destacó la estabilidad en la administración municipal que ha permitido consolidar lo que ofreció en campaña.

“Es la importancia que se le da en este gobierno, más unidos más logros no solo es un dicho de dientes para afuera, es cumplir una promesa, atender el tema de seguridad pública desde adentro, desde la atención al personal porque es importante el factor humano. Lo que hoy reciben, que sea un alivio. Denle un buen uso”, destacó el alcalde.

Detalló, el gobierno municipal erogó más de 2 millones de pesos de recursos propios, que sumados a una cifra similar del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 2019, permitió entregar un estímulo superior a los 12 mil pesos a 171 uniformados que cumplieron con los requisitos de tener el Control de Confianza aprobado y vigente, así como contar con la Clave Policial en el municipio (CUIP), requisitos que exige el Sistema Nacional de Seguridad Pública para ser acreedores a este recurso.

El edil confió en mejorar aún más las condiciones de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública a la mayor brevedad, toda vez que ha pedido el apoyo a Miguel Barbosa Huerta, quien a partir de este jueves asume como gobernador del estado.

“Las condiciones de nuestra policía van a mejorar todavía más a partir de mañana porque el gobernador Miguel Barbosa está muy pendiente de lo que se hace en San Pedro Cholula y hemos pedido que tengamos un mucho mejor trato".

"No se me olvida el tema de la seguridad social, seguimos trabajando en eso, no vamos a terminar el año hasta que hagamos un anuncio sobre mejoras en el tema para ustedes y para sus familias”, señaló Arriaga Lila.

En ese marco, el edil pidió a los uniformados sumar esfuerzos con el resto de los integrantes de la administración municipal, para cambiar la percepción sobre inseguridad y para mantener los primeros lugares en transparencia y desarrollo social que ha logrado San Pedro Cholula.

“Las cifras dicen que vamos bien, pero la percepción no mejora y eso lo vamos a cambiar, cambiando las acciones de cada uno de nosotros, teniendo mejor trato, siendo amables, dejando de lado la corrupción. Este gobierno, al que pertenecen ustedes, hoy es el número uno en transparencia", refirió.

"Este gobierno está arrancando una Ciudad Judicial después de 18 años, así estamos cumpliendo”, concluyó el edil.