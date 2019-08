Olvida Yeidckol Polensky sanción de Héctor Alonso; afirma que sigue en Morena

La dirigente de Morena aseguró que el diputado sigue perteneciendo al partido.

A pesar de que por sus comentarios misóginos fue expulsado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el diputado Héctor Alonso Granados, tuvo el apapacho de la dirigente nacional de este partido, quien lo consideró de este grupo político y minimizó la sanción que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia le impuso, pues dijo que "los errores se marcan, se corrigen y seguimos adelante".

El diputado local sin partido, el único quien no apoyo la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal impulsada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, fue acusado ante diferentes instancias por violencia en contra de las mujeres, incluso de sus compañeras diputadas a quienes les llamo "hipócritas y mojigatas", hoy fue arropado por la dirigente de Morena, Yeidckol Polensky, quien busca presidir el Comité Ejecutivo Nacional de este partido.

"Héctor Alonso es parte de Morena definitivamente, nuestra Comisión de Honestidad y Justicia a veces impone sanciones, que tienen un determinado tiempo y que cuando se aclaran las cosas se resuelven y entonces no tiene ningún problema y nosotros estamos muy orgullosos de tener a muchísimos diputados se mantengan, que reconozcan que es un partido diferente", dijo.

El legislador local a quien se le destituyó de las diferentes comisiones y comités en el Congreso del estado; por ejemplo, como la de Seguridad Pública que presidió, tuvo el respaldo de quién en septiembre buscará registrarse como candidata a la dirigencia nacional de Morena.

"Los errores se marcan, se corrigen y seguimos adelante. Lo único que no queremos y ojo ahí, es caer en manos de la oposición porque la oposición normalmente todo lo tergiversa y todo lo cambia porque están haciendo campaña desde ahora, como se sienten perdidos no sólo en Puebla, entonces todo lo voltea y lo crecen y no ven las cosas a fondo", dijo la dirigente entrevistada respecto al legislador local oficialmente expulsado del partido lopezobradorista.

El diputado Héctor Alonso Granados fue sancionado, pues cometió violencia política de género en contra de sus compañeras, pero además al pronunciarse en contra de la legalización del aborto recomendó a las mujeres que "piensan en cerrar las piernas antes de quedar embarazadas".

Morena no está dividida

La secretaria general con funciones de presidenta de Morena, buscará la candidatura de su partido rumbo a la renovación de este partido, en el que están en posibilidad de votar 3 millones 100 mil personas, de lo que poco más de 9 mil son habitantes poblanos.

En este orden, rechazó que e partido este dividido y por el contrario señaló que con el proceso de renovación se buscará la unidad de los militantes.

"Hay quienes quieren que Morena se divida, pero Morena es mucho más fuerte que todas las ambiciones de unos cuantos, entonces tenemos la obligación de tener una visión de altura y salir adelante todos justos unidos con este gran proyecto que es el que respalda la transformación, encabeza la cuarta transformación y que tiene que hacer el cambio verdadero en México", dijo.

Agregó que el proceso de renovación del partido comienza en septiembre con la emisión de la convocatoria y entonces arrancan las asambleas para elegir en todo el país a 300 consejeros nacionales. En Puebla, por ejemplo, se eligen a 150 consejeros.

"Todavía no inicia el proceso interno, le corresponde al CEN de Morena desarrollar los lineamientos para cómo será hecha las propias asambleas. Morena tiene muchos retos y gran trabajo, nacimos como un gran partido emanado de organizaciones sociales, un gran movimiento y fuimos un pequeño partido de oposición. Hoy somos el partido más grande de este país, somos el partido en el poder a nivel federal en muchos estados y municipios y con las mayorías en los congresos, tenemos que hacer los ajustes a nuestro partido para que el partido sea lo que las circunstancias hoy demandan, en eso estamos y el cambio y fechas para las asambleas electivas son el 20 de noviembre", dijo.

Más allá de hacer campañas, dijo que los militantes de Morena se enfocan a trabajar, por lo que en esa línea tiene que seguir con el objetivo de apoyar a los gobiernos emanados de este partido político.

En Morena no cometemos persecución política

A pregunta expresa de la apertura de las cuentas públicas de Rafael Moreno Valle, dijo que el tema debe primero investigarse y en su caso emitir sanciones si así lo determina el Congreso del Estado, pero rechazó que el tema sea con el objetivo de perseguir políticamente a los opositores.

"Nosotros nunca les vamos hacer a la oposición lo que ellos nos hicieron a nosotros, vamos a darles un trato digno y de altura, eso sí es indispensable que todo se transparente y que todo se aclare", dijo.

La dirigente fue entrevistada luego de que acompañar a Miguel Barbosa Huerta en su toma de protesta en el Congreso del Estado y al asistir al Auditorio Metropolitano.