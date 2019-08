Cierran filas con Miguel Barbosa ediles de Morena; preparan peticiones

Los alcaldes de Coronango, Cuautlancingo, San Pedro y San Andrés Cholula aseguraron que se acabarán los meses de incertidumbre para la obtención de recursos y generación de proyectos.

Al tiempo de cerrar filas en torno al gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, presidentes municipales de la zona conurbada, ya hacen su lista de peticiones para trabajos en conjunto.

En sendas entrevistas, los ediles de Coronango, Cuautlancingo, San Pedro y San Andrés Cholula, coincidieron al afirmar que llegarán buenas cosas para la entidad.

Hospitales, carreteras, trabajos en calles, mejora de servicios y planes estratégicos para combatir la inseguridad, son algunas de las peticiones que harán de manera formal al mandatario luego de que tomó el cargo este 1 de agosto.

De este modo, los alcaldes emanados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aseguraron que con el arribo de Barbosa Huerta se dará certeza a las acciones que se ejecuten en los municipios.

Por lo tanto, insistieron que brindarán el respaldo total al gobernador electo, mientras que con su llegada, para Puebla se acabarán los meses de incertidumbre para la obtención de recursos y generación de proyectos, afirmaron.

San Pedro Cholula, por el penal y más

En San Pedro Cholula, la reubicación del penal regional es una de las más importantes propuestas al nuevo gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa.

El presidente municipal, Luis Alberto Arriaga Lila, adelantó que además buscará la aprobación de un nuevo relleno sanitario, pues su capacidad acabaría en 2020. Indicó estar preocupado, ya que son 21 municipios los que depositan la basura y es un tema del que tienen que estar pendientes.

“Esperamos que ya con la llegada del gobernador Miguel Barbosa podamos tener el proyecto en su escritorio para que se tomen cartas en el asunto, en el entendido que es una concesión que dio el gobierno del estado”, pronunció.

Al tiempo de afirmar que con el gobierno barbosista se va a notar su mano en cuestiones de seguridad, señaló que desde hace años se encuentra saturado el Cereso y como Ayuntamiento han propuesto que se convierta en un penal metropolitano.

“Es un tema que tendrá que analizar entre los tres órdenes de gobierno”, comentó.

San Andrés Cholula, un proyecto en puerta

El ayuntamiento de San Andrés Cholula tiene en puerta un proyecto para presentar al gobernador Barbosa Huerta, sin embargo, aún se mantendrá en sigilo.

Así lo señaló la alcaldesa, Karina Pérez Popoca, quien con una gran sonrisa, aseguró que cuenta con la propuesta que espera, primero sea aprobada por el mandatario para darla a conocer.

Asimismo, indicó que entre los grandes proyectos que buscará proponer se encuentran la creación de una segunda escuela para la formación policial así como de vialidad.

Calificó la toma de protesta de Miguel Barbosa como un hecho histórico, que llegará a dar certidumbre a la entidad, la que perdió desde 2018: “Por primera vez un gobernador de izquierda llegará al estado a trabajar de manera conjunta con los 217 municipios”, dijo.

“Sin ver color, trae un gobierno muy honesto, muy transparente y que busca la participación ciudadana e inclusión en el ámbito de hombres y mujeres”, señaló la alcaldesa.

Cuautlancingo y su hospital

El anteproyecto para un hospital general presentará el Ayuntamiento de Cuautlancingo al nuevo gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta.

La presidenta municipal Guadalupe Daniel Hernández, al indicar que se han aplicado en nueve meses al menos 63 millones de pesos en obras, señaló que tiene una lista de anteproyectos para su demarcación.

Dijo que incluso ya tiene ubicado un terreno para la instalación del nosocomio que beneficiará a miles de personas en la zona.

El gobierno interino pasado puntualizó que la propuesta no era viable por la cercanía del hospital de San Andrés Cholula, sin embargo, para la gente que no cuenta con automóvil, que es la mayoría, el acceso no es fácil, dijo.

Además de la propuesta del hospital, se va a gestionar la mejora de la avenida México- Puebla, la que está muy congestionada, con otro circuito en calle Margaritas. De este modo, se buscará la incorporación con sentido al Periférico para descongestionar de autos la zona.

Señaló Guadalupe Daniel, que solo se presentará un anteproyecto, ya que por los proyectos totales, se gastaría hasta 3 millones y medio de pesos en esta vialidad y la del hospital.

Finalmente indicó que existe el anteproyecto de un drenaje pluvial en la avenida 20 de Noviembre, la que sufre constantes inundaciones.

“Lamentablemente no tenemos la solvencia económica para poder realizar este tipo de obras”, indicó la alcaldesa.

Asimismo aseveró que una de las prioridades será la implementación de programas y apoyos para el combate contra la inseguridad, con mejor equipamiento y capacitación policial.

Coronango a combatir el rezago

El presidente municipal de Coronango, Antonio Teutli Cuatle, indicó que uno de los temas prioritarios a presentarle al nuevo gobernador es la seguridad.

Dijo que ha tenido acercamientos con el mandatario, quien aseguró, tiene buena disposición para trabajar al parejo con el municipio, ya que se ha rezagado con respecto a las demás demarcaciones metropolitanas.

“A lo mejor nuestro municipio ha quedado un poco rezagado y necesitamos una mayor inversión del gobierno del Estado, para mejorar tanto vialidades como equipamiento urbano”.

-¿Le llevan proyectos?-

-De hecho, ya se avanzó en algunos rubros en el tema de salud, con la instalación de un centro de salud, algunas vialidades presentadas. Simplemente ahora como gobierno es ver que se les dé prioridad y se lleven a cabo.

Comentó que espera un gobierno estatal que escuche a los ciudadanos, como son los emanados de Morena, pues el que un gobierno de izquierda sea el que mande en Puebla es significado de que se escuchará a los ciudadanos.

“Después de muchos meses de incertidumbre se generarán proyectos a largo plazo, tenemos las expectativas muy altas con el gobernador”, dijo el alcalde.

“Vemos disposición de trabajar en proyectos en conjunto para que la zona metropolitana crezca al parejo”, aseguró.