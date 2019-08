Apuestan por el uso de copas menstruales; protegen por 12 horas y cuidan al planeta

Cada toalla sanitaria tarda 500 años en degradarse, y las mujeres utilizan en promedio 20 absorbentes por mes, “es un producto seguro e higiénico”.

Diseñadas para mujeres de todas las edades, que día a día realizan diferentes actividades profesionales, familiares y sociales, las copas menstruales son una alternativa para quienes buscan una larga protección durante el periodo, además este producto es completamente ecológico, pues dependiendo el material llega a durar de 3 a 10 años.

En entrevista para Intolerancia Diario, Thai Ramírez, integrante de la comunidad de embajadoras ‘Angelcup’ en Puebla, manifestó que dependiendo de las características de la copa, estas llegan a tener una protección hasta por 12 horas, agregó que incluso en el caso de requerir ir al baño, no es necesario retirarlas.

“Es una gran ventaja con la copa, te la pones en la mañana y hasta en la noche la puedes volver a vaciar”, dijo.

Sin embargo, Thai manifestó que dependiendo del flujo de cada mujer, será el tiempo estimado para que la copa pueda ser vaciada y no provoque una filtración, por ello, resaltó que al momento de elegir entre marcas, las mujeres deben poner estricto cuidado en la talla que se va a comprar.

“Depende de tu flujo, si tu llenas tú copa antes de las 12 horas, y no la vacías, el flujo empieza a hacer presión y empiezan las filtraciones. Es importante elegir la talla en función del flujo”, comentó la embajadora de ‘Angelcup’ en Puebla.

En el ámbito ecológico, Thai ejemplificó que en promedio las mujeres utilizan 20 toallas sanitarias cada periodo, lo que se llega a traducir en cerca de 240 absorbentes al mes, y cada una tarda hasta 500 años en degradarse, de ahí que las copas menstruales resultan una innovación en cuidado ambiental, pues evitan la contaminación del planeta.

Copas menstruales deben ser lavadas y hervidas

Thai resaltó que al inicio de cada periodo, las mujeres que utilizan las copas menstruales deben esterilizar estos productos, el procedimiento se realiza mediante la colocación de la copa en un recipiente con agua hirviendo, “cuentas tres o cuatro minutos y ya con esto está esterilizada eso lo haces el primer día de cada periodo”.

Agregó que el resto del periodo, el producto no debe ser asentada en ninguna superficie, para evitar que el producto se contamine, pero la copa sí deberá ser lavada con agua y jabón neutro cada vez que se realice la descarga del flujo, “si se cae (la copa menstrual) al piso o al WC, ahí si hay que volver a esterilizar”.

La embajadora ‘Angelcup’ en Puebla, insistió en que la copa no debe ser lavada con vinagre, agua oxigenada o cualquier otro producto.

Cabe destacar que el recipiente en el que se esteriliza la copa, no debe ser empleada con otro fin.

Importante conocer el material del producto

Al indicar que la copa menstrual es un receptáculo (cavidad que puede contener una sustancia) Thai Ramírez señaló que este sustituto de las toallas y tampones, pueden estar elaboradas de materiales como termoplásticos o la silicona grado médico, estos suelen ser los más seguros, ya que no provocan infecciones o daños a la salud de las mujeres, “hay copas de muchísimos materiales, pero los que son seguros son dos”.

Por lo anterior, la embajadora de ‘Angelcup’ en Puebla pidió a las mujeres interesadas en emplear las copas menstruales, verificar los materiales con los que el producto está elaborado.

En cuanto a costos, resaltó que estos llegan a oscilar entre los 450 y hasta 700 pesos, sin embargo, Thai dijo que existen copas que llegan a costar desde 100 pesos, sin embargo, en muchas ocasiones los productos son de dudosa procedencia, “el hecho de no saber de qué material están hechas es un riesgo”.

Libres de químicos

Thai Ramírez, resaltó que las copas menstruales no contienen químicos, caso contrario a las toallas sanitarias y tampones, estos químicos llegan a producir cambios en el PH e incluso algunas enfermedades que dañan la salud de las mujeres.

En el caso de las toallas sanitarias, indicó: “para blanquear, y que los geles que coagulan o luego les ponen aromas, todos esos son químicos que no tendrías que tener en una zona que es muy sensible, y que podrían cambiar el PH, y la copa no te libera ninguna cosa, solo tienes que quitarte el miedo”.

Finalmente Thai invitó a las mujeres a cuidar al planeta y probar nuevos productos cómodos, e higiénicos, “es quitarnos el miedo a usar algo nuevo, la copa es un producto muy seguro e higiénico”, concluyó.