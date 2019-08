Claudia Rivera olvida sus palabras sobre percepción de seguridad; “mejor que digan que no pueden”

La alcaldesa de Puebla dijo no sentirse aludida a las declaraciones del gobernador de Puebla sobre este tema.

El mensaje del gobernador Miguel Barbosa sobre la seguridad que Puebla vive es real y no un tema de percepción como varias autoridades aseguran, aún causa escozor entre la clase política local, Claudia Rivera nuevamente justificó que el mensaje no fue para ella en particular por ser un tema recurrente en territorio nacional, además acentuó que quienes piensas así, “mejor que digan que no pueden”.

Al concluir el acto protocolario en el que la administración municipal concedió la custodia del parque Lombardo Toledano a la Casa del Mendrugo, reiteró que ese saco no está confeccionado para ella.

Bajo ese panorama, reiteró, que la inseguridad se vive en todos los municipios del estado y a nivel nacional, Puebla no escapa.

“Para nada me siento aludida, es una situación en la que están todos los municipios, todos los estados y todo el país. Estamos haciendo un trabajo muy puntual para cambiar la dinámica, para hacer la construcción de paz para darle a la baja a esta incidencia delictiva”, subrayó.

Dijo que su gobierno sí está trabajando con un plan estratégico y acciones contundentes para bajar la incidencia delictiva en Puebla capital y ahora Barbosa Huerta en el control del gobierno estatal, el desarrollo de todo será a tarea será más franco.

Sin fecha para reunirse con Barbosa

Al referirse al encuentro con Miguel Barbosa, reveló que aún no existe una fecha agendada ni un posible lugar para el encuentro.

En contraparte, destacó, las reuniones que ya ha sostenido con el secretario de Seguridad de la administración estatal, el vicealmirante Miguel Idelfonso Amezaga Ramírez en la mesa de seguridad.

“La seguridad es en la zona metropolitana de Puebla, San Andrés, San Pedro, Cuautlancingo, Coronango, Amozoc y ahora con su equipo estaremos trabajando; hace dos día estuvimos con Miguel en las mesas estatales que se hacen todos los días”.

Después de ese encuentro con el vicealmirante tiene claro que el gobernador no pretende asumir el control de la seguridad en la Angelópolis, luego de indicar que son conjeturas de algunas personas.

“Yo creo que el gobernador lo ha dejado en claro, las alianza y convenios de coordinación con los órdenes de gobierno, que son los resultados que han dado las mesas de seguridad; no se ceden así, cada uno de los órdenes de gobiernos tienen sus facultades, sus autonomías, eso no se dice, eso se supone, hay que saber las propuestas que se están haciendo”.

Seguridad percepción

El lunes 21 de enero de este año, Claudia Rivera al referirse a las estadísticas de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del 2018 realizadas por el INEGI en el que ubican a Puebla capital en los primeros cuatro lugares en percepción de inseguridad, indicó que su administración trabaja cotidianamente en seguridad, pero la inercia que arrastra la administración municipal es de varios años atrás, pero con las acciones direccionadas se mejorará considerablemente.

Además reiteró que la inseguridad en Puebla capital se ha contraído durante los primeros tres meses de su gestión, pero insistió, que la herencia de los gobiernos anteriores sumada a la inseguridad nacional da como resultado la percepción ciudadana.

Ese día insistió que los planes de trabajo que desarrolla la SSPTM están dando resultados positivos, como advirtió la secretaria Lourdes Rosales en días anteriores cuando precisó que ahora se tienen de dos a tres asaltos diarios, pero en ocasiones no ocurre ninguno, a diferencia de la anterior administración en donde se registraban 7 hurtos al día.

En ese marco, advirtió que el trabajo con el gobierno del estado y con la administración de la federación comenzará a notarse a corto plazo.

"Trabajaremos con el estado de acuerdo a los planes de seguridad de Andrés Manuel López Obrador para apaciguar al pueblo y con las acciones conjuntas con el gobierno estatal, la percepción de inseguridad bajará", subrayó.

El gobierno municipal tiene poco tiempo, pero no justificación, indicó, además debe de tomarse en cuenta el desgaste que han recibido de administraciones anteriores.

Esa ocasión, Claudia Rivera reiteró que los programas municipales son transversales para que incidan en el impacto multifactorial y prevenir el delito.

Recordó que cada vez que existe un cambio de gobierno municipal, estatal o federal, los indicadores en inseguridad generalmente se incrementan, pero en esta ocasión se han revaluado y se hacen notar más porque al parecer existe una crítica sobre expuesta por tratarse el primer gobierno morenista en Puebla.

Destacó que la apuesta es a que el problema de inseguridad no continúe ganando terreno en Puebla capital para que los ciudadanos estén tranquilos.