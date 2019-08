Acción al máximo con la nueva aventura de Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw

Sumario: También entran: La Camarista, Paw Patrol: Mighty Pups, Ritos diabólicos, Alcanzando tú sueño, Bring the soul: The movie, (musical). La Favorita: El Rey León. Siguen en cartelera: Hotel Mumbai: El atentado, Dolor y Gloria, Maestras del engaño, Stuber locos al volante, Golem: La leyenda, Toy Story 4. Recomendación: La Camarista.

Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw, acción en 136 minutos. Ahora en esta nueva aventura el hombre de la ley, Luke Hobbs y el marginado Deckard Shaw forman una alianza improbable cuando un villano genéticamente mejorado amenaza el futuro de la humanidad. Se suman en esta hazaña nuevos amigos y aliados. Actúan Dwayne Johnson, Jason Statham, Eiza González, Idris Elba, Vanessa Kirby. Dirige David Leitch, la cinta se puede ver en formatos 3D, 4DX, Sala Imax, Macropantalla.

La Camarista drama en 102 minutos. El deseo de una solitaria camarista llamada Eve por ser alguien más, la hará descubrir diferentes universos detrás de las pertenencias de los huéspedes en el hotel donde trabaja. Eve sueña a través de ellos y transforma su soledad en compañía. Actúan Teresa Sánchez, Gabriela Cartol, Agustina Quinci. Dirige Lila Avilés.

Paw Patrol: Mighty Pups animación en 82 minutos. El alcalde Humdinger pone en marcha uno de sus planes más audaces, ser el primer alcalde en pisar la luna. Con la ayuda de su sobrino Harold, construye un cohete en el que pretende llegar hasta el satélite de la tierra. Pero su plan va mal y el cohete termina saliendo sin él. En el camino, el cohete desvía la ruta de un meteoro haciendo que éste se dirija hacia la tierra. Los cachorros de la Paw Patrol unen sus fuerzas para evacuar las calles y proteger a los ciudadanos de Bahía de la Aventura. Dirige

Alcanzando tú sueño, drama musical de 93 minutos. Una adolescente tímida sueña con escapar de su ciudad y seguir su pasión: cantar. Con la ayuda de un mentor, ella entra a una competencia de canto que pondrá a prueba su integridad, talento y ambición. Actúan Elle Fanning, Agnieszka Grochowska, Archie Madekwe. Dirige Max Minghella.

El Rey León, aventura en 118 minutos. Llega la adaptación en acción real del clásico animado de Disney de 1994 ahora con la dirección de Jon Favreau, que lleva a la sabana africana donde un futuro rey ha nacido. Simba idolatra a su padre, el rey Mufasa y está entusiasmado con su destino real. Pero no todos en el reino celebran la llegada del nuevo cachorro. Scar, el hermano de Mufasa y antiguo heredero al trono, tiene sus propios planes. La batalla de La Roca del Rey se ve teñida de traición, tragedia y drama lo que forza a Simba al exilio. Con la ayuda de una curiosa pareja de amigos nuevos, Simba tendrá que arreglárselas para crecer y recuperar lo que legítimamente le corresponde. En las voces Donald Glover como Simba, Beyoncé Knowles-Carter es Nala, James Earl Jones como Mufasa, Chiwetel Ejiofor es Scar, Seth Rogen como Pumba, Billy Eichner es Timón. En el dolaje en español Carlos Rivera es Simba, Fela Domínguez es Nala, Sebastián Llapur es Mufasa, como Scar Roberto Pisano, Arturo Mercado es Rafiki, Luis Leonardo Suárez es Timón, Sergio Carranza como Pumba entre otros. La cinta se puede ver en formatos 3D, 4DX, Sala Imax, Macropantalla y Junior.

Ted Bundy: Durmiendo con el asesino, drama y suspenso en 110 minutos. Ted es un hombre apuesto, listo, carismático, cariñoso, mientras que Liz es una madre soltera, precavida pero enamorada. Los dos parecen tenerlo todo descifrado, eso es hasta que Ted es arrestado y acusado de una serie de horripilantes asesinatos. Conforme la preocupación se convierte en paranoia, Liz se ve forzada a considerar qué tanto conoce al hombre con el que comparte su vida y decidir si Ted es realmente una víctima o si es culpable de lo que se le acusa. Actúan Zac Efron, Lily Collins, Jim Parsons, John Malkovich. Dirige la cinta basada en hechos reales Joe Berlinger.

¿Conoces a Tomás? drama de 91 minutos. Leo le promete a su novia Fer que será más responsable y se ofrece a cuidar de su hermano Tomás mientras ella practica una cirugía. Pero Leo y su amigo Chris rompen la promesa y deciden llevarse a Tomás a la boda de un famoso productor donde tocarán junto con sus excéntricas coristas, descubriendo lo especial que es Tomás. Actúan Leonardo Ortizgris, Marcela Guirado, Hozé Meléndez. Dirige María Torres.

Spider Man: Lejos de casa, acción y aventura en 129 minutos. Después de lo ocurrido en Avengers: Endgame, Spider-Man deberá estar a la altura para enfrentar nuevas amenazas en un mundo que ya no será el mismo, pero tal parece que el joven Peter Parker no quiere afrontar el reto al menos no antes de vivir un poco más su vida, tomar unas vacaciones y tratar de ser una persona normal. Actúan Jake Gyllenhaal, Tom Holland, Zendaya, Samuel L. Jackson dirige la cinta Jon Watts.

No me ames, thriller francés de 103 minutos. Una pareja contrata a una joven para que sea su vientre de alquiler y la lleva a vivir a su preciosa villa. Mientras el hombre está trabajando, la mujer y la chica empiezan a intimar, disfrutando del estilo de vida acomodado de la pareja. Después de un enfrentamiento con la chica, la mujer sale a dar una vuelta en coche. A la mañana siguiente el marido recibe una llamada diciendo que su mujer está muerta y su cuerpo calcinado en su coche. Actúan Eleni Roussinou, Christos Loulis, Manos Vakousis. Dirige Alexandro Avranas.