Advierte Miguel Barbosa realizar acciones contra la delincuencia

El mandatario aseguró que ningún grupo delictivo sobrepasará las fuerzas del Estado; garantizará la seguridad para las familias poblanas.

En su visita a Tehuacán, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró que su gobierno se hará responsable de la seguridad en los 217 municipios con una estrategia frontal contra la delincuencia.

El mandatario llevó a cabo la firma de un Convenio de Seguridad con el Ayuntamiento de Tehuacán, en el que señaló que las bandas delictivas que operan en la región están identificadas.

Barbosa Huerta destacó que la inseguridad que atraviesa la entidad deriva de un abandono por parte de las administraciones pasadas.

El gobernador afirmó que es urgente hacer acciones inmediatas en esta materia como renovación de mandos y dar de alta a profesionales de formación militar.

"Vengo a hacerme corresponsable con el alcalde y con el Ayuntamiento (de Tehuacán) del tema de la seguridad pública, el responsable de la seguridad pública en el estado se llama Miguel Barbosa y no voy a dudar de enfrentar a la delincuencia y de tomar decisiones, las que sean necesarias”.

Por otro lado, detalló que trabajará de forma conjunta con la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal.

Además, Barbosa Huerta señaló que que no se permitirán excesos por parte de los encargados de cuidar a la ciudadanía, pues la prioridad de su administraciónes garantizar la tranquilidad de todos.

"Un gobierno que no tiene estrategia, que no tiene metas y que no se mide, no sabe a dónde va, así que no podemos decir nosotros que estamos bien, es como aquel o aquella que dice que la inseguridad son temas de percepción. No vamos a dejar que los encargados de la seguridad pública anden rodeados de guaruras y camionetas haciendo alarde de fuerza", sentenció.

En este acto, asistieron el presidente municipal de Tehuacán, Felipe Patjane, así como los alcaldes de Caltpec, Cañada Morelos, Tlacotepec de Benito Juárez, Chapulco, Juan N. Méndez, Coyotepec, Nicolás Bravo, Tepanco de López y Zapotitlán Salinas; representantes de empresarios, Iglesia y organizaciones civiles.