Ya tiene plan de trabajo la Secretaría de Igualdad Sustantiva, pero no tiene espacio físico

La titular de la dependencia destacó que se trabajará para todos los sectores vulnerables.

Ante la ola de feminicidios en la entidad, la violencia que prevalece en contra de las mujeres, la discriminación contra las personas con discapacidad, ciudadanos de pueblos indígenas, así como miembros de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual (LGBT), la Secretaría de Igualdad Sustantiva ya tiene planes de trabajo para la inclusión de todos los grupos, adelantó la titular de la dependencia, Mónica Diaz de Rivera.

En entrevista, la funcionaria estatal señaló que pese a no tener el espacio físico la dependencia estatal, ya tiene un plan de trabajo para la inclusión y reducción de la violencia que prevalece en el estado en contra de las mujeres pero también de las personas de pueblos originarios y quienes tienen preferencias sexuales distintas.

Señaló que como parte de su estrategia, deben prevalecer las reuniones con autoridades de la Fscalía General del Estado (FGE).

"El problema de los feminicidios es un gran problema y tenemos que trabajar con política pública que ayude a disminuirlos siendo responsabilidad no sólo del Ejecutivo sino de la FGE, yo pondré todo lo que este de mi parte para que salgan campañas de prevención y se hagan todos los movimientos que se tengan que hacer para que las mujeres vivan seguras", dijo.

Señaló que la creación de esta dependencia tiene que ver con un proyecto ambicioso y no sólo enfocarse al de la violencia en contra de las mujeres, pues aunque el tema es alarmante en la entidad, se trata de atender a los grupos que han sido relegados de los gobiernos pasados.

"Esta secretaría es mucho más ambiciosa, prevé atender y soy muy enfática, política pública para evitar la discriminación tanto de grupos originarios como de personas con discapacidad y toda clase de grupos vulnerables, incluidas las mujeres privadas de su libertad (...) en este momento no, porque vamos a trabajar la planeación en el momento en que se dupliquen funciones en ese momento se cerrará el Instituto Poblano de las Mujeres, no antes, está para atender a las mujeres", dijo.

La funcionaria dijo que ya corresponderá a la Secretaría de Finanzas realizar adecuaciones correspondientes presupuestales para el funcionamiento de esta dependencia, pero de entrada estará trabajando en reuniones con diversos sectores de la sociedad.

La sociedad en general no está enterada de la Alerta de Género

Por otra parte, la funcionaria estatal señaló que los ciudadanos deben estar más informados, respecto a la alerta de género, pues la difusión de la información, la estrategia de trabajo y un cambio cultural ayudarán a prevenir la violencia en contra de las mujeres que lleva acabar con la vida de muchas.

Señaló que comenzará el trabajo con los presidentes municipales con el propósito de incluirlos en los trabajos para la prevención de la violencia y la discriminación y que desde las comunas se concreten planes encaminados a estas acciones.

"Creo que lo más importante es que no solamente las y los presidentes municipales estén al tanto, sino la sociedad en general de qué es la alerta, porque la alerta es solamente un aviso, una situación de que hay problemas y se está trabajando muy bien, hay municipios que ya tienen su plan de trabajo específico para la atención de violencia a las mujeres y hay otros que están en lugares más recónditos a donde tenemos que ir para que hagamos un plan y se trabaje y eviten el machismo que es el enemigo a vencer, el machismo", señaló.

En Puebla se declaró la Alerta de Género para 50 municipios, esta situación obliga a las autoridades a trabajar en políticas públicas para prevenir la violencia en contra de las mujeres; sin embargo, más allá de una obligación, al funcionario dijo que debe ser un cambio cultural en la sociedad, es decir, las mujeres no deben ser agredidas.

"Conavim probablemente nos den más recomendaciones porque en el mundo entero nos están maltratando a las mujeres y la violencia es en los países más avanzados y en los no tan avanzados. Me conformaría con el que el 90 por ciento de las acciones que se pusieron de lleven a cabo y seguir trabajando para que todas y todos vivamos en paz no sólo las mujeres", señaló.

Finalmente, Mónica Diaz de Rivera señaló que el gobierno que encabeza Miguel Barbosa Huerta ha girado instrucción a poner atención en estos sectores, por lo que es una dependencia de nueva creación de las más importantes, pues también tiene que ver con la inseguridad y especialmente al problema social que se vive en el estado que son los feminicidios.