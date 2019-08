Rechaza Redes Sociales Progresistas convertirse en satélite de Morena

Elba Esther Gordillo es una asesora, pero no dirigente, afirmó Christian Macip, delegado nacional del organismo.

El delegado nacional de las Redes Sociales Progresistas en Puebla, Christian Macip, rechazó que al obtener su registro como partido político vayan a ser un satélite de Morena, y aclaró que el apoyo a Miguel Barbosa Huerta es por coincidencias en algunas líneas, no por entreguismo.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el representante de la asociación que busca su registro como partido político, anunció que la asamblea en Puebla será el 7 de septiembre, y se espera tener una asistencia de al menos tres mil simpatizantes; pero su militancia a nivel local será de más de 30 mil.

Christian Macip reiteró el respaldo de las RSP al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, como en campaña, e indicó que se le reconoce la lucha que dará contra la criminalidad y su esfuerzo por reconciliar a Puebla, pero "no vamos a ser un satélite de Morena", precisó.

Indicó, en Puebla era necesario un cambio de régimen, que se dé la democratización del Estado sin la persecución que hubo en contra de opositores, durante casi diez años.

Al ser cuestionado sobre el papel de la maestra Elba Esther Gordillo en el partido, reconoció que es asesora pero no la dirigente del mismo, y señaló que su aportación es importante para presentar propuestas en materia educativa.

Subrayó que no se trata de un "mito" su cercanía con la organización, pero "la maestra no ha participado activamente; no es militante, hasta ahora. Pero sin duda, yo creo que es una mujer que si nos cuenta la historia y nos da tips, pues conoce mucho de lo que hay que hacer y lo que no. Ojalá y nos contara pronto".

Aclaró también, Fernando González, comisionado nacional de las RSP, es su yerno.

Del papel de las Redes Sociales Progresistas señaló: "No vamos a jugar a escamotear votos, a la oportunidad o hacer negocio con las prerrogativas; ese no es nuestro proyecto. Nuestro proyecto es grande, es importante y es permanente. Para serlo, hay que tener mucha seriedad en lo que hace”.

Comentó, la formación del partido es con una convocatoria a la sociedad y los cuadros que han sido desdeñados en otros institutos, la meta de crear instituto político que, sin ser satélite, dé una verdadera batalla electoral en 2021, como una opción de participación política para la clase media, principalmente.

Insistió en que alistan su asamblea estatal para el 7 de septiembre con 3 mil participantes y la meta de tener 30 mil militantes en Puebla, informó su delegado nacional en el Estado.

Precisó, el próximo año, de acuerdo con la dirigencia del país, se busca completar todos los requisitos para que el Instituto Nacional Electoral (INE) otorgue el registro y, así, competir con candidatos propios en la próxima elección federal intermedia.

Sostuvo que las puertas de las RSP están abiertas a exmilitantes, lo mismo de partidos como el Revolucionario Institucional (PRI) y de lo que en su momento fue el 'morenovallismo', pero principalmente para los ciudadanos que quieran aportar al beneficio de Puebla y tengan "honestidad y trabajo".

"Para ser un partido político necesitas tener relevancia y músculo político. Tienes que ser válido y querido en tu región. Esta es política de abajo hacia arriba... Yo quiero que los líderes locales sean los que vayan construyendo el partido", dijo.

De su participación en la política, el representante nacional reconoció que militó en el Partido Revolucionario Institucional, y presentó una propuesta para su democratización, pero su propuesta fue enviada a la congeladora.

Finalmente, señaló que él no busca hacer negocios, ya que vive de su empresa, y no de la política.