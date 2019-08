Se estrena la segunda temporada de “Timeless”, traspasando las barreras del tiempo

Más drama, acción y ficción en esta serie la cual se podrá ver a partir de domingo 11 de agosto a las 20:00 horas ahora por el canal SyFy.

Después de la polémica que generó la primera temporada, llega la segunda parte de “Timeless” traspasando las barreras del tiempo, con más drama y ciencia ficción, en un nuevo viaje a la historia de la humanidad.

La serie se podrá ver a partir del domingo 11 de agosto a las 20:00 horas por el canal SyFy.

Timeless, cuenta la historia de un criminal misterioso que roba una máquina de tiempo secreta de última generación, con la intención de destruir el poderío de Estados Unidos alterando acontecimientos del pasado.

La única esperanza para evitar que este siniestro se convierta en una realidad, es la conformación de un equipo integrado por un científico, un soldado y una profesora de historia.

Este equipo es responsable de detener los planes de este villano, viajando en el tiempo hacia eventos críticos, adelantándose a las acciones que realiza este peligroso fugitivo y sin afectar el curso natural del pasado.

Los héroes de esta narración deben impedir una catástrofe que amenaza no sólo a un país, sino que siembra temor alrededor del planeta.

De la segunda temporada y sus personajes



La serie protagonizada por Abigail Spencer, invita a explorar los acontecimientos más destacados de la historia en esta segunda temporada.

La primera temporada terminó con una tragedia; Rufus moría en un tiroteo en su viaje a 1888, como Jiya había predicho que sucedería y el equipo debe volver sin él al presente.

La tristeza y la culpa se transforman en incertidumbre y esperanza cuando una segunda máquina del tiempo mejorada aterriza en el hangar y de ella emergen dos versiones futuras de Lucy y Wyatt, decididos a salvar a Rufus de su fatal destino.

Además, se conocerá el desenlace de la relación entre Lucy y Wyatt, después de que éste se sincerase con ella sobre lo que siente.

Además de su protagonista Abigail Spencer (“Rectify”, “Mad Men”, “Suits”, “True Detective”) en el papel de Lucy, la profesora de historia; Matt Lanter (“90210”, “CSI: Cyber”) como Wyatt, un ex marine marcado por la muerte de su mujer; Malcolm Barrett (”Southland”) como Rufus, el tímido científico que integra el equipo; Goran Visnjic (“The Girl with the Dragon Tattoo”, “Crossing Lines”) como el villano de la historia, García Flynn; Sakina Jaffrey (“House of Cards”, “Mr. Robot”) como la agente Christopher del gobierno; Paterson Joseph (“Aeon Flux”), encarnando a Connor Mason y Claudia Doumit (“Scandal”, “New Girl'), que da vida a Jiya, cierra el elenco que integra esta serie que dejo de ser un simple show televisivo, para transformarse en un proyecto que sumó fanáticos que esperan sin duda la segunda y última parte