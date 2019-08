Falta de estrategias de seguridad se notan en intento de linchamiento cerca de Palacio Municipal: José Juan Ayala

En la 3 Norte y 2 Poniente, un ratero vive para contarla.

Ante la falta de estrategias claras para atacar a la delincuencia exitosamente, la mafia impone condiciones a la autoridad del Ayuntamiento, advirtió el presidente del Consejo de Comerciantes Establecidos del Centro Histórico José Juan Ayala Vázquez después del intento del linchamiento que ocurrió en la 3 Norte y la 2 Poniente.

Ante ese panorama, exigió a la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera y a la responsable de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM) María de Lourdes Rosales Martínez cambiar sus estrategias, pues afirmó, que las que desarrollan no dan resultados.

Además recordó que la temporada del mes patrio se aproxima y será un verdadero peligro para los poblanos y visitantes porque estarán desprotegidos ante la delincuencia grupal o de rateros independientes.

“Este es un llamado de auxilio a la presidenta Claudia y a la secretaria María de Lourdes para que mejoren la estrategia y haya más coordinación con el estado y la federación, se necesita tener mayor presencia de policía estatal, municipal y guardia nacional para evitar estos temas”.

Hacer justicia por propia mano de los ciudadanos enojados, acentuó, refleja el vacío existente en inseguridad.

"Esto que sucedió es algo lamentable, pero esto se debe a la falta de estrategia y seguridad en el primer cuadro de la ciudad, aspecto que están aprovechando los criminales para invadir y agredir a los peatones y comerciantes", subrayó.

Ayala Velázquez precisó que si la autoridad municipal no atiende a la brevedad la inseguridad que se vive en el municipio, principalmente en el Centro Histórico, más de 40 mil familias que dependen del comercio formal del que sí paga impuestos están en peligro.

“Nuestro Centro Histórico es la joya de la corona y si no la cuidamos estamos poniendo en riesgo a miles de familias que viven económicamente de los negocios y por eso hacemos este llamado, lo que vivimos hace una semana fue un hecho lamentable, también vivimos un hecho lamentable hace dos o tres años cuando un guardia de seguridad pierde la vida y desde ahí no ha pasado algo así, pero los índices de violencia indican que ocurrirán cosas terribles si la presidenta no mete orden cuánto antes”.

Refrendó que el intento de linchamiento sobre la 3 Norte, realmente necesita urgentemente de la intervención de toda la fuerza del estado porque ocurrió a tres calles de Palacio Municipal.

“Estamos en el Centro Histórico, en una calle transitada, y pasa algo así, además no hay policía que evite estos temas de forma inmediata, se requiere de una estrategia urgente del municipio”.