Alista Poder Ejecutivo iniciativas para crear Ley de Participación Ciudadana e Institutos

El gobernador Miguel Barbosa indicó que continuará los convenios de colaboración en seguridad con los municipios, para que exista coordinación y el estado intervenga.

El Poder Ejecutivo ya alista un paquete de iniciativas que enviará al Poder Legislativo, las que tendrán que abordarse durante el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de la LX Legislatura local. Se trata de la iniciativa de Ley de Participación Ciudadana y los decretos para la creación de los Institutos de Pueblos Originarios, así como el de Personas con Discapacidad.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que el paquete de iniciativas será enviado al Poder Legislativo, pues como lo prometió en campaña, Casa Puebla no es habitada por él ni su familia, pues este espacio será ocupado por institutos, los que tendrán un organigrama propio y recursos para su funcionalidad.

En conferencia de prensa, el mandatario local abundó en que los institutos, como lo marca el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, serán Organismos Públicos Descentralizados y para su funcionalidad se realizará una reingeniería financiera, para qué tengan dinero para comenzar a funcionar y atender a las y los ciudadanos y ya en 2020 se programará un presupuesto propio.

"Hay todas las condiciones para instalar estos institutos que van a ser también OPD, el Instituto para la Discapacidad y el de los Pueblos Indígenas, que tienen un proceso de creación, no sólo es una designación sino es un tema de creación, yo ya designe a quienes van a ser sus directores, pero tiene que ser un proceso de creación, no se pueden instalar hoy o mañana porque tienen un proceso de Constitución", explicó.

El gobernador abundó en que una vez que quedó aprobada la Ley Orgánica con la que se rige la administración pública estatal ahora se llevará a cabo la organización de las dependencias y de los institutos.

En este orden, detalló que "se van hacer bolsas presupuestales, ya se está manejando eso, para que puedan cerrar el año en tanto forman parte del presupuesto de egresos del estado".

En seguridad pública no vamos a vacilar, advierte Miguel Barbosa

La seguridad pública es una prioridad de todos, de los tres órdenes de gobierno, así Barbosa Huerta reiteró que no vacilará en este tema y recuperará la paz y el orden en el estado, por lo que continuará con los convenios de colaboración con los municipios para que exista coordinación y el estado intervenga.

Un día antes del operativo en San Martín Texmelucan, dijo que no viene a desplazar a ninguna autoridad municipal, en cambio, atiende la demanda de las y los ciudadanos y estas acciones continuarán en diversos puntos del estado y la capital, marcada por la alta ola de inseguridad.

"Quien no entienda eso qué le voy hacer, no voy a controvertir con nadie, pero lo que deberían entender es que vengo ayudar no a desplazar, no vengo a desplazar, nunca la seguridad pública en Puebla había estado como está hoy, qué tenemos que hacer, hacer como que no pasa nada, no yo no. Yo sí voy asumir esa responsabilidad porque es mi obligación, quien no quiera asumirlo es su responsabilidad y es su posición", dijo.

El gobernador anunció que, por medio de una licitación, se adquirirán mil patrullas, además, reiteró que los elementos policiales serán capacitados, a pesar de la bolsa financiera de 600 millones de pesos, dijo que se realizarán ajustes al presupuesto para invertirlos en seguridad.

Reiteró que no va a controvertir con presidentes municipales, quienes se opongan a la firma de convenios para que el estado colabore en temas de seguridad; sin embargo, dejó claro que constitucionalmente él tiene la responsabilidad de asumir a seguridad del municipio en donde reside.

"Pero no voy a desplazar a nadie, ni voy a controvertir con nadie, estoy ayudando a los presidentes municipales, los estoy tomando de la mano por el nivel de descomposición que tienen en esta materia", dijo.

Finalmente, el mandatario local abundó en que la misma coordinación que tiene con los municipios se presenta en los estados colindantes, especialmente con Veracruz e Hidalgo, ya que son los de más alta incidencia y los acuerdos con los gobernadores de estas entidades es realizar el patrullaje en las zonas limítrofes y actuar de manera conjunta.