Pide Jesús Zaldívar un PAN sin etiquetas; pugna por la inclusión

El aspirante a la dirigencia del Comité Municipal expresó que el albiazul tiene que ser una oposición responsable, abierta a escuchar, y no absurda, que pone obstáculos.

El candidato a la presidencia del Comité Municipal del Partido Acción Nacional, Jesús Zaldívar Benavides, llamó a tener un partido sin etiquetas o adjetivos, y que la única denominación para un militante sea el de “panista”. Además, señaló que no debe cerrarse el diálogo con el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, con quien deben intercambiarse puntos de vista sin caer en la sumisión.

En entrevista con Intolerancia, advirtió que cuando se utilizan adjetivos o descalificaciones se llega a la división.

“El primer requisito que decía Josefina Vázquez Mota es cuando los panistas decidimos dividirnos, estamos decidiendo perder, antes de pensar en el 21 debemos pensar en un proyecto de unidad que sume a todas las expresiones políticas del partido, desde los liderazgos añejos hasta los más jóvenes, las mujeres, todos cabemos en el nuevo PAN y ese debe ser el principal requisito”.

Zaldívar Benavides expuso que hay que empezar a construir una plataforma no para ganar una elección, sino para acercarse a los ciudadanos, retomar las banderas históricas del PAN, empoderar a las mujeres, darles espacios a los jóvenes, proteger el medio ambiente, relacionarnos con el sector privado y encabezar las causas sociales: “No hay nada más original que regresar a nuestros orígenes, a los principios que nos llevaron a la victoria”, reiteró.

Zaldívar Benavides expuso que se su mano está extendida a todos, pues no se puede excluir a ningún panista en el proceso

“El principal grupo que me apoya es el panista, tengo amistad y relación con cada uno, he estado en sus casas, en bautizos de sus hijos, comido en sus casas, ellos son quienes me conocen”.

Diálogo responsable

El aspirante a la dirigencia del Comité Municipal, al ser cuestionado sobre cómo debe ser la relación con el gobierno del estado, expresó que el PAN tiene que ser una oposición responsable, abierta a escuchar, y no la oposición absurda que pone obstáculos.

“Debe existir el diálogo con la autoridad, no importa el partido, ya que la falta de diálogo genera conflictos y enfrentamientos.”

Sostuvo que habrá un momento en que se dé un acercamiento con Luis Miguel Barbosa Huerta, y será de altura por ambas partes.

“Sólo quien no quiera a Puebla puede desear que le vaya mal al gobernador del estado, y el PAN desea que le vaya bien porque le irá bien a los poblanos”.

Democratizar al partido

Jesús Zaldívar Benavides indicó que la meta previa al 2021 es democratizar al PAN con una plena inclusión, y advirtió que el partido debe aprender a ser oposición en Puebla más no opositor por consigna, ya que a nadie le conviene que le vaya mal al próximo gobierno estatal.

Dijo que hay que regresar a los procesos internos como asambleas y convenciones, donde se ganaba o se perdía pero al final de las mismas los panistas iban unidos en torno al partido, pues eran “fiestas de la democracia”.

Zaldívar Benavides indicó que hay que colaborar en la formación de cuadros, capacitar a los simpatizantes para que se vuelvan miembros del partido, así como recuperar el objetivo y rumbo que son la democratización del país.

Sostuvo que existen condiciones para que se recupere Puebla en el 2021: “Por supuesto, la mesa está puesta y servida para que el PAN se levante con la victoria en dos años, recuperar la capital, las diputaciones locales y federales, se vio el día de la elección, el partido político más votado fue Acción Nacional el pasado 1 de junio”.

Al ser cuestionado sobre los liderazgos que tanto en el 2018 como en el pasado proceso electoral se alejaron de las campañas, indicó que lo que se tiene que hacer es incluirlos, “en el partido cabemos todos, el PAN es tan grande que cabemos todos y necesitamos echar la mano de liderazgos jóvenes, así como los de mayor experiencia, los de gran trayectoria”, dijo.

Reconoció a militantes como Humberto Aguilar Coronado, Eduardo Rivera, Ana Teresa Aranda Orozco, Francisco Fraile García, Rafael Micalco Méndez, Juan Carlo Espina Von Roerich, Luis Paredes, Jorge Aguilar, Mario Riestra, Juan Carlos Mondragón y Blanca Jiménez.

“Insisto, tenemos que echar mano de todos, tenemos que respaldar a nuestras dirigencias como la nacional con Marko Cortés, la local con Genoveva Huerta, y la municipal con Pablo Rodríguez. Tenemos que salir unidos todos y hay una responsabilidad histórica con Puebla, porque depende de los panistas que la ciudadanía refrende la confianza en el 2021, y si lo hacemos así, lo haremos en el 2024”.