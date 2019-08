Deberá Claudia Rivera asumir consecuencias tras mantener a titular de la SSPTM: Enrique Guevara Montiel

El coordinador de regidores del PAN, Enrique Guevara Montiel, denunció el aumento de la inseguridad en la capital.

Asumir las consecuencias y daños colaterales son las grandes herencias que deberá cargar la alcaldesa Claudia Riera Vivanco si mantiene en el cago a la responsable de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM), María de Lourdes Rosales Martínez, advirtió el coordinador de regidores del PAN, Enrique Guevara Montiel, al precisar que el nivel de violencia en Puebla capital se desarrolla a con todo su potencial.

En ese marco, recordó los casos de asalto en el Centro Histórico de la semana anterior y el intento de linchamiento a escasas tres calles de la Presidencia Municipal.

La presidenta tiene que tomar cartas en el asunto, puntualizó, si está definiendo a la secretara de Seguridad “está bien”, pero que asuma la responsabilidad de todo lo que realmente ocurre.

“Cuántos robos hubo en el centro de la ciudad, con violencia, esto implica falta de responsabilidad de quien está llevando los trabajos de seguridad”, subrayó.

Además reprochó a Rivera Vivanco que no haya adoptado como suyo el mensaje del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, en el sentido de que la inseguridad no es una percepción, sino una realidad y quien comience a pensar seriamente que diga que no puede con el cargo de presidenta municipal.

Guevara Montiel insistió que el discurso del gobernador fue directo en contra de Claudia Rivera Vivanco, pero la alcaldesa penosamente vive en “riveralandia”, acusó, país alejado de la realidad de Puebla capital.

El mensaje, precisó, fue una cuestión directa del gobernador en el Auditorio Metropolitano y Congreso, cuando aseguró que quien no pueda, pues que deje el cargo.

“Pero luego la presidenta veo con detenimiento que aseguro que a ella no le quedó el saco, a lo mejor el sastre lo corto a la medida y no se lo quiso probar”.