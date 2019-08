Fui el primer preso político de Moreno Valle y no guardo rencor: Pedro Barojas

El perseguido político, pidió que la Ley de Amnistía no sirva solo para los reflectores.

A casi siete años de haber salido absuelto, tras estar detenido durante 14 meses acusado de un delito que nunca cometió, pero su única falta fue negarse a respaldar los negocios del ex gobernador Rafael Moreno Valle, Pedro Barojas Gutiérrez señaló que el tema de los presos políticos no debe ser solo para tener los reflectores y pidió al gobernador Luis Miguel Barbosa quien al rendir protesta indicó que no habría más persecución, que vaya a fondo, porque hay familias destruidas a causa de esas detenciones.

Entrevistado por Intolerancia Diario, quien fuera presidente municipal de Palmar de Bravo, dijo “pues conmigo Moreno Valle inauguró la lista de más de 300 presos políticos de su sexenio, y la mayoría salimos absueltos, otros siguen pagando por delitos fabricados”.

Con la tranquilidad que lo ha caracterizado desde que era presidente municipal de Palmar de Bravo, en la época que era gobernador Melquíades Morales Flores, se le preguntó cuál fue el sentimiento al enterarse de los hechos del pasado 24 de diciembre cuando murió el ex gobernador y su esposa, dando como respuesta “es extraño, algunos podrían pensar que me alegré, que era algo que deseaba, sin embargo te comento, en el momento en que dejé la cárcel de Tecamachalco, no guardaba rencor”.

“Me llama la atención la forma en que pasaron las cosas, una persona que tenía poder e hizo daño en cuestión de minutos perdiera la vida”.

“Pasé dos navidades y un año nuevo en la cárcel, tiempo en el que rechacé la amnistía pues el haberlo hecho hubiera provocado que Moreno Valle presumiera una bondad que no tenía y dijera que me dejaba libre, pero preferí demostrar mi plena inocencia, y el 28 de diciembre de 2012 ya no tuvieron elementos para mantenerme en prisión”.

Barojas de Rosas, advirtió que fue preso político luego de que el Ministerio Público y tres jueces penales nunca presentaron pruebas en su contra. No obstante, tuvo que pasar 14 meses en la cárcel de Tecamachalco donde —aseguró— los internos viven en condiciones infrahumanas.

Reiteró nunca hubo elementos para inculparlo, el Ministerio Público cuando lo presentó ante el juez en el documento señalaba que las pruebas serían presentadas posteriormente, lo cual contraviene preceptos legales. Indicó que debido a la inconsistencia de las acusaciones tuvieron que dictarle tres autos de formal prisión cuando estaba a punto de salir por haber ganado los amparos federales, pero los jueces sin explicación presentaban otro recurso.

La persecución desde Finanzas

Al ser cuestionado porqué la persecución hacia él, explicó que fue desde que Rafael Moreno Valle era secretario de Finanzas, y él presidente municipal de Palmar de Bravo, ya que lo llamó a su oficina y le dijo que firmarían un convenio de colaboración mediante el cual la obra pública la realizaría el estado y el municipio cedería el manejo de los recursos.

Comentó que el proyecto se escuchaba interesante, pero se iban a afectar los recursos municipales “mis colaboradores y yo analizamos y vimos que se iban a afectar las participaciones, ya que una obra que costaba cien mil pesos, la cobrarían en un millón de pesos, y así se gastarían el presupuesto municipal”.

“Mi posición fue clara, no acepté la propuesta de Moreno Valle y en ese momento inició la persecución en mi contra por haberle dicho no”.

Terror en Acción Nacional

Pedro Barojas recordó que el día que lo detuvieron se instalaba el Consejo Estatal del PAN en un hotel de las Bodegas del Molino, y él era consejero. Fue llegando cuando estaba el operativo para detenerlo, pero además la orden de aprehensión fue dictada casi un año antes.

Cerca de las 10:20 horas Pedro Barojas conducía la unidad en la que iban además la panista Ana Teresa Aranda y tres consejeros más en la entrada de Bodegas del Molino, frente al Puente México, cuando una camioneta de carga sin placas les cerró el paso, posteriormente de otros vehículos descendieron presuntos elementos de la Policía ministerial portando armas largas quienes nunca se identificaron, según declaración de los testigos, para bajar por la fuerza a Pedro Barojas.

Sin mostrar orden de aprehensión el expresidente municipal de Palmar de Bravo fue subido a un auto modelo Neón seguido de un vehículo Ibiza rojo. Los testigos señalaban que lo único que decían los ministeriales era “venimos por Gabino”, posteriormente se conoció que es el segundo nombre del detenido.

Mientras en el lugar los consejeros y algunos testigos impidieron que el jefe del operativo se subiera a su unidad, quien al ser interrogado dijo que había una orden de aprehensión misma que nunca presentó. El presunto agente ministerial, que nunca se identificó, se subió a un vehículo Sedán blanco placas de circulación TWS 4821, seguido de otro vehículo color plata.

Amnistía real

Al ser cuestionado de la Ley de Amnistía y el anuncio de Luis Miguel Barbosa quién al referirse al tema de los presos políticos dijo que se revisarán los casos de quienes enfrenten penas por delitos del fuero común, pero las causas reales hayan sido otras, además de exponer que dentro de sus facultades como gobernador habrá la amnistía, indicó que tiene que ser real.

“El tema de la amnistía no tiene que ser solo de reflectores, no se trata solo del detenido, sino las familias de los presos por motivos políticos que son destruidas moral y económicamente. Las condiciones en que se vive en los penales como el de Tecamachalco donde sólo había un baño para los internos, condiciones insalubres”.

Manifestó que lo importante es que haya una ley para impedir que una persona sea detenida por causas políticas.