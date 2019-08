Este miércoles, en las oficinas del medio estadounidense USA Today, ubicadas en Tysons Corner, elementos policiacos realizaron un despliegue, además del desalojo de los trabajadores del lugar, después de que se reportara la presencia de un hombre armado.

Al respecto el FBI, confirmó a medios locales, que no se produjeron detonaciones de arma de fuego, por lo que se descarta que el incidente se trate de un tiroteo.

UPDATE: Police now confirm no sign of a person with a gun @Gannett @USATODAY HQ in Tysons, VA but major police presence remains. pic.twitter.com/kOw7Cy3qtC

Por su parte, la policía del condado de Fairfax, informó que hasta ahora no se han registrado actos de violencia en el lugar, además de que no hay lesionados, ya que el edificio del periódico fue evacuado.

La policía de Fairfax escribió en twitter: “Estamos respondiendo a los informes de un hombre con arma en el edificio Gannet ubicado en 7950 Jones Branch Drive en McLean. Por favor evite el área”.

We are responding to reports of a man with weapon at the Gannett Building located at 7950 Jones Branch Drive in McLean. Please avoid the area, updates to follow #FCPD pic.twitter.com/cwz3c9wdUx