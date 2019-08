Conocida en el ámbito luchístico como Estrellita Mágica, desde hace más de 10 años ha demostrado ser una mujer comprometida con su deporte, ahora, día a día busca el tiempo para dedicarlo a sus tres hijos, así como a pasión, la lucha libre.

Estrellita Mágica –quien decidió guardar su nombre por ámbitos profesionales- contó a Intolerancia Diario que encontró su vocación en el cuadrilátero a los 11 años de edad, tras una discusión con su mamá, en la que decidió demostraría su capacidad para tener éxito.

“Yo creo que fue un berrinche de adolescencia, un día mi mamá me dijo que si no sacaba buenas calificaciones no iba a hacer nada, y yo dije: pues te voy a demostrar, me preguntó: ¿pues a dónde te vas a meter?, yo le dije: pues a la lucha”, narró la combatiente.

La luchadora poblana confesó que dedicar su vida a la lucha libre le permitió conocer al que hoy es su esposo, con quien han formado una familia compuesta por tres hijos de nueve, tres y un año de edad.

“Es muy bonito, en tu pobre se desayuna, se come y se cena lucha libre, es muy bonito el deporte, como mi esposo se dedica a lo mismo, vamos, venimos y subimos”, contó la peleadora.

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas tanto para Estrellita Mágica, como para el resto de sus compañeras luchadoras, pues acusó que en ocasiones compañeros luchadores o algunos promotores hacen distinciones con ellas, solo por el hecho de ser mujeres.

“Antes, aquí en Puebla los compañeros te veían y te metían unas revolquizas entrenando, luchando y hasta en los vestidores, me tocó llegar a ver a compañeros que se desvestían completamente y te decían: pues ni modo, nosotros así estamos acostumbrados a cambiarnos”.

Por otro lado, la gladiadora destacó que la experiencia va ayudando a elegir cuando salirse de un sitio incómodo.

“Con el tiempo te vas maleando, ya hasta sabes dónde cambiarte, quién te respeta y quién no (…) no pueden ver los hombres que uno como mujer es más canija que ellos, porque luego luego”.

Estrellita Mágica contó que ha sufrido de discriminación por su peso y estatura: “estoy muy chaparrita, no me da vergüenza decirlo, yo mido 1.49, estoy bien, pero muchas veces me dicen: ay no, qué va a hacer la chaparra, y eso no es tanto de los compañeros, sino de los promotores”.

Pese a todo lo negativo, Estrellita Mágica sostuvo que su trabajo ha destacado al punto que gente que antes la rechazaba ahora le pide trabajar de la mano.

Finalmente, la luchadora aconsejó a las mujeres practicar cualquier deporte y destacar en cualquier ámbito.

Es buenísimo para el desestrés y para todo, yo siempre he dicho: si vas a hacer pasteles, que seas el mejor pastelero que existe, y si vas a hacer lo que quieras, pero el mejor en lo que haces”.