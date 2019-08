Llaman a Claudia Rivera a respaldar estrategia de seguridad de Miguel Barbosa

Las coordinadoras de diversos partidos exhortaron a la alcaldesa a trabajar de la mano con el gobernador en materia de seguridad.

Las coordinadoras de las bancadas Encuentro Social, y Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, Nora Merino Escamilla, y Mónica Rodríguez Della Veccia, respectivamente llamaron a la presidenta municipal de la capital Claudia Rivera a atender realmente el problema de la inseguridad, una vez que el problema va en aumento.

La coordinadora de los diputados del Partido Encuentro Social (PES), Nora Merino Escamilla, advirtió que sería “un error” de la presidenta municipal de Puebla no sumarse a la estrategia de combate de la inseguridad propuesto por el gobernador del estado, Miguel Barbosa.

La legisladora respaldó la propuesta del mandatario estatal para signar convenios de colaboración con los 217 municipios de Puebla para enfrentar a los criminales y reducir, en el corto plazo, los altos índices de violencia así como de robo de combustibles así como otros delitos del fuero común.

Subrayó que estos acuerdos no significan que el titular del Poder Ejecutivo arrebatará las facultades a los presidentes municipales sobre la seguridad pública, sino que buscan atender sus carencias de elementos de policía así como patrullas y equipamiento para lograr mejores resultados.

Expresó que la alcaldesa de Puebla deberá entender que esta ayuda no representa que deberá subordinarse a las órdenes del gobernador y si decide no sumarse a esta cruzada contra la delincuencia estaría cometiendo un error.

“En materia de seguridad hay muchas deficiencias pero, estoy segura que, la presidenta municipal ha sido enfática en decir que no se va a subordinar pero sí a sumar para trabajar en conjunto pero si no lo hiciera sería un grave error de su parte porque el proyecto que trae el gobernador es muy ambicioso”.

Merino Escamilla confió que Rivera Vivanco estará en la mejor disposición de sumar esfuerzos con la administración estatal buscando revertir la grave situación de inseguridad en la que se encuentra la capital de Puebla en beneficio de los habitantes de las colonias y juntas auxiliares que reclaman se devuelva la tranquilidad a la ciudad.

Fin a los pretextos

En tanto Mónica Rodríguez Della Veccia, pidió a la presidenta municipal Claudia Rivera dejar atrás los pretextos en torno a la seguridad y que cumpla con lo que se comprometió, además de que no puede distraer elementos de seguridad para vigilar una marcha pacífica como la del pasado sábado, cuando hay otras prioridades.

Recordó que cada una de las familias que viven en la capital tienen al menos un familiar que fue víctima del asalto en el transporte público, en la calle, en su casa, que le robaron su vehículo o autopartes, y lo más grave la pérdida de vidas humanas como se informa diariamente en los medios de comunicación.

Comentó que algunos legisladores de Morena es posible que no vivan en la capital al asegurar que no pasa nada o que respalden las declaraciones que se trata de una herencia del pasado cuando han transcurrido ya ocho meses del gobierno y no se ven avances en materia de seguridad.

Reiteró que la presidenta municipal no está cumpliendo con su función y los afectados son los ciudadanos.

Destacó que en los diez meses que van de la actual administración municipal no se han podido resolver las demandas más sensibles de los ciudadanos que viven en las colonias y juntas auxiliares de la capital y por lo contrario han ido creciendo las necesidades.