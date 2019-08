Sin prisas, en el Congreso del Estado estancada la solicitud de renuncia de Víctor Carrancá

El presidente del Congreso del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, señaló que los diputados se han enfocado en otros temas.

El Congreso del Estado va lento en el proceso jurídico para solicitar la renuncia de Víctor Carrancá Bourget, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) y con ello se nombre a un nuevo responsable del área, pues el presidente del Congreso del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, reconoció que los diputados se han enfocado en otros temas.

En entrevista, durante el evento de firma de convenio de y arranque de la estrategia "Alianza Felicidad", el presidente del Poder Legislativo dijo que el tema se está "trabajando con las bancadas", pero no hay mayor avance, a pesar de que una de las promesas del gobierno de Miguel Barbosa Huerta fue la de fortalecer a la FGE y al Poder Judicial, para atender de forma eficiente las necesidades de los ciudadanos en temas de seguridad y justicia, fortalecimiento que comenzaría con el nombramiento del fiscal.

Hace unas semanas, el diputado local prometió que se realizaría un procedimiento legal a fondo, es decir, solicitar la renuncia a Víctor Carrancá para que así el Congreso del Estado pueda nombrar a otro titular, pero hasta ahora el tema se ha quedado varado.

En este momento, los 41 legisladores están en un periodo vacacional, por lo que es incierta la fecha de cuándo se inicie con el procedimiento de solicitud de renuncia de Carrancá Bourget, ya que al regreso a sus actividades normales hay temas que se legisladores consideran de prioridad; por ejemplo, los procesos de nombramiento de los titulares de la Comisión de Derechos Humanos, de la Auditoría Superior del Estado, además de continuar con los decretos para la desaparición de los Organismos Públicos Descentralizados y la aprobación de otros como lo establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal.

Por otra parte, también se prepara una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo, además de que en sesión extraordinaria se abordarían temas como el procedimiento jurídico para el caso de Tepeojuma, lugar en el que quedó anulada la elección extraordinaria, misma que fue impugnada nuevamente ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Reprueba Congreso linchamientos en el estado

Por otra parte, el presidente del Congreso del estado reprobó los linchamientos ocurridos en Tepexco y Cohuecan; sin embargo, rechazó que el tema se resuelva con el incremento de penas a los delincuentes, y es que el asunto debe abordarse desde la prevención del delito y recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

"Se pueden hacer reformas al Código Penal, aprobamos aumento de penas hace algunos días, pero ese no es el problema, eso solo ataca el efecto hay que buscar la causa de estos problemas. Nosotros, en Morena, siempre hemos sostenido que esto tiene que ver con corrupción e impunidad, también es cierto que la gente ya no confía, la gente está cansada, pero nosotros no vamos a consentir la violencia y menos un acto barbárico como el que pasó, es uno de tanto linchamientos que se han venido dando, entendemos el hartazgo de la gente pero esas cosas no pueden suceder", dijo.

Recientemente, dijo, se han aprobado reformas al Código Penal para aumentar sanciones a violadores y secuestradores, pero aseguró que no resuelve el problema, por lo que desde la administración pública estatal se deben llevar a cabo acciones de prevención del delito.

En este orden, adelantó que desde el presupuesto para el 2020 se deben aprobar más recursos para las áreas de seguridad y justicia, pues ello ayudará a la prevención del delito y a capacitar a los elementos policíacos para que sepan cómo actuar ante estas situaciones.

Será en septiembre cuando el Poder Legislativo comience con las reuniones tanto con el Poder Ejecutivo como con legisladores federales con el objetivo de que se aborden las partidas presupuestales y así se aumenten los recursos para los rubros que más demanda la sociedad.

"Vamos a esperar la reforma a la Ley de Seguridad, tenemos que aumentar el presupuesto, el año pasado lo aumentamos casi en mil millones en cuestiones de procuración y administración de justicia, sé que no es suficiente, pero todos debemos poner un granito de arena para que las condiciones cambien. Si es complicado, todo el estado, en general el país, esta azotado por un tema de violencia e inseguridad, pero la gente no puede responder de esta manera", dijo.

Finalmente, reiteró que desde los tres poderes del estado se deben fortalecer las estrategias para evitar linchamientos y acciones de violencia en los municipios.