Denuncian 28 inspectorías olvido de Claudia Rivera

Habitantes se reunieron con los secretarios de Infraestructura, Desarrollo Social y del Implan para conocer los beneficios que tendrán las comunidades.

Luego de ser excluidos durante los primeros 10 meses del gobierno municipal de Claudia Rivera Vivanco de la ejecución de obra pública, y no haber recibido al menos cinco centavos de presupuesto, 28 titulares de inspectorías denunciaron el olvido de Claudia Rivera Vivanco por estas demarcaciones del municipio más importante de Puebla.

Ante el reclamo se reunieron con los secretarios de Infraestructura, José Israel Román Romano, y Desarrollo Social, Marcela Ibarra Mateos, además del Director del Instituto Municipal de Planeación (implan), Gerardo Díaz Bermúdez, para saber los beneficios que tendrán las comunidades para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

Los inspectores revelaron que las autoridades de la alcaldía nunca tuvieron la educación para informar sobre las supuestas asambleas ciudadanas que supuestamente se desarrollaron para ejecutar obra pública en esos territorios marginados del municipio.

Advirtieron que restan un par de meses para dejar sus cargos, aspecto que reduce las posibilidades de aplicar y realizar obra pública, al menos que las autoridades municipales realmente direccionen apoyo y contraten personas para ejecutar algún tipo de acción.

El regidor que generó la entrevista entre los inspectores y secretarios, Edson Armando Cortés Contreras, precisó que las autoridades de las inspectorías únicamente quieren un trato digno y quieren dejar dignidad su cargo porque durante más de cinco años nunca se les ha tomado en cuenta.

“Sí hay molestia porque en el plan municipal de desarrollo no consideró a la mayoría de las juntas auxiliares, se solicitó obras y mandan programas de calentadores eso no son obras. Están a meses de salir y solo le piden salir con dignidad porque en 5 años no hubo obras”.

Además, lamentó que más del 50 por ciento de los inspectores carecen de recursos pese a ingresaron solicitudes a la administración de Rivera Vivanco, pero no recibieron alguna respuesta hasta el momento.

Consideró que la alcaldesa está fallando a su palabra empeñada de gobernar para todos, sin tomar en cuenta posición social.