Volkswagen y Audi México suspenden actividades en sus armadoras

Ambas empresas no descontarán el día a sus técnicos.

Volkswagen de México y Audi México suspendieron actividades de su turno vespertino-nocturno por el cierre de las autopistas por militantes del Frente Auténtico del Campo y Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en la autopista Puebla-México y en varias carreteras del país.

En ese contexto, el presidente, el presidente de la Cámara de la Industria de Transformación (Canacintra), Gabriel Covarrubias Lomelí, indicó que las pérdidas económicas serán millonarias al indicar que el poder de quien maneja a estos grupos para cerrar más de 300 puntos carreteros en el país, que repercute negativamente a industria y comercio, además de a toda la comunidad.

El dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) de Puebla, Eduardo Hernández Ponce, indicó que estaban haciendo plantones y cierres en las casetas en Esperanza, Amozoc; accesos al complejo fabril Finsa y centro comercial Outlet en Cuautlancingo y en la zona de peaje de San Marcos de Ciudad de México.

La inconformidad es para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador se deroguen las reformas al artículo 27 hechas en 1992 durante la administración de Carlos Salinas de Gortari.

Además puntualizó que demandan detener el subejercicio de recursos que no han sido entregados para los programas que apoyan a los campesinos, como El campo es de todos, Impulso productivo, los de la Secretaría del Bienestar y los dirigidos a las viviendas rurales.

La armadora de autos Volkswagen de México suspendió el segundo turno de trabajo por los bloqueos que se realizan en la autopista México-Puebla.

"Ante la situación de los bloqueos que se presentan desde esta mañana sobre la autopista México–Puebla, Volkswagen de México informa que la producción en el segundo turno de hoy ha sido suspendida. La empresa continuará informando a medida que evolucione esta situación", priorizó VW en un comunicado.

En tanto, Audi de México, informó a sus colaboradores que ante la situación de los bloqueos que se presentan desde esta mañana en distintas autopistas y carreteras del país, se informa que:

“Se cancela el 3er turno del de hoy y mañana 09.08.2019 se cancela el ler turno así corno el turno central para el personal directo, todos los PdC's deberán realizar Mobile Working. No habrá transporte de autobuses para el día de mañana y no se recomienda trasladarse a la planta. Sobre el transporte y producción del 2do y 3er turno, se informará en el transcurso del día de maña. La salida del turno central se realizará de manera normal y con las rutas de transporte acostumbradas o en caso de traer automóvil propio, se adjunta un mapa con la ruta recomendada: Tomar la desviación hacia Ciudad Modelo en la rotonda de Audi Service Center. Cruzar Ciudad Modelo hacia Rafael Lara Grajales. Después tomar desviación hacia calle Guanajuato hasta llegar a la carretera federal. Pueden seguir la caravana de autobuses que salen a las 17.25 horas. Si se encuentran con un bloqueo se recomienda no confrontarlo, no tratar de romperlo, mantener la calma y buscar una ruta alterna (…) Se pide a todos los colaboradores mantenerse atento de la evolución de esta situación a través de nuestros canales oficiales y medios de comunicación locales”.