Apagones de gran escala se registraron este viernes en amplias áreas de Reino Unido, lo que ha afectado a trenes, aeropuertos y semáforos, informaron medios británicos.

UK Power Networks dijo que grandes partes de Londres y del Sudeste carecen de electricidad.

"Creemos que esto se debe a una falla en la Red Nacional, la cual está afectando a nuestros clientes", indicó la compañía eléctrica, de acuerdo con BBC.

