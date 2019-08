¡Para nostálgicos! regresa ‘Malcom el de en medio’

La noticia fue confirmada por el actor Frankie Muniz.

Después de 13 largos años, los fanáticos de la serie 'Malcom el de en medio' podrán revivir las aventuras de sus personajes, debido a que se tiene contemplada la realización de una película en la que participarían todos los actores originales.

Y es que las ocurrencias de Malcom, Reese, Dewey, Francis y sus padres Louis y Hal se volvieron legendarias y marcaron a toda una generación que quedó paralizada el 14 de mayo de 2006 cuando fue transmitido el último episodio de la serie.

Ahora, el actor que encarnó a Malcom, Frankie Muniz reveló para el portal Malcom France que habrá un largometraje con todo el elenco completo. Sin embargo, el actor confesó que hubiera preferido una serie de al menos 12 episodios donde los fans pudieran ponerse al corriente con todos los personajes.

“Sé que un guión está en preparación. No estoy seguro de qué puedo hablar o no, pero sería una película (…) Me gustaría repetir una temporada con 10 o 12 episodios porque permite desarrollar suficientes historias para saber en qué se han convertido todos”, mencionó el actor.

Sin embargo, Muniz se reservó datos sobre alguna fecha de estreno, pero aseguró que todo el elenco se encuentra emocionado por este nuevo proyecto.