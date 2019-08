Ley de Ingresos 2020 no contempla instalación de parquímetros y fotomultas: Flores Montaño

Reveló que los secretarios tienen la encomienda de comenzar con el enfoque y perspectiva de sus anteproyectos, los recibidos, no cuenta con ambos programas.

De cara al desarrollo de la Ley de Ingresos 2020, la presidenta de la comisión de Patrimonio y Hacienda, Patricia Flores Montaño desechó la creación de nuevos impuestos para el siguiente año fiscal, además de la instalación de parquímetros y la puesta en marcha de fotomultas como se anunció semanas atrás.

Bajo esa perspectiva, reveló que los secretarios tienen la encomienda de comenzar con el enfoque y perspectiva de sus anteproyectos, los recibidos, no cuenta con ambos programas.

“Eso no está contemplado, no se meterá en la ley de Ingresos 2020, no está contemplado para 2020, no van a ir. Los secretarios ya están entregando sus propuestas y no daría tiempo. No se han presentado para su evaluación estudio”, dijo.

Reiteró que únicamente tienen dos meses para aprobar la Ley de Ingresos, periodo realmente insuficiente para comenzar la valoración en comisión de Hacienda, después su aprobación con todo y discusión en Cabildo.

“En este momento deberíamos haber aprobado la instalación de parquímetros y fotomultas y no lo hemos hecho, antes de crear el impuesto se debería crear la instalación”.

Flores Montaño insistió que no se contemplan en la Ley de Ingreso nuevas tarifas, posiblemente un ligero aumento pero todo eso dependerá de la determinación de todos los regidores.

Se analizaría la factibilidad de incrementar posiblemente algún impuesto, reiteró, pero nada de nuevas tarifas impositivas.

Durante este año fiscal 2019 se cuenta con una Ley de Ingreso de cinco mil 38 millones de pesos, la del año previo conservó en los cuatro mil 744 millones de pesos.