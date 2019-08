Promete AMLO que a finales de año se cimentará la 4T

El presidente de México aseguró que en diciembre se notarán los resultados al avanzar en temas como la corrupción, violencia y nepotismo.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló que a finales de este año quedarán listos los cimentos de la llamada Cuarta Transformación, pues destacó que en su primer año de administración se ha avanzado en diversos terrenos como la lucha contra la violencia, corrupción, huachicol e influyentismo.

AMLO destacó que uno de los rubros olvidados en sexenios anteriores fue la falta de atención a los jóvenes, la cual desató la inseguridad y violencia que vive el país, pues afirmó que al no haberlos atendido en tiempo y forma fueron nombrados “ninis”.

“Ayer (jueves) en Guanajuato se atrapó a un grupo de 14 delincuentes; de esos 14, dos de 16 años y se presume, porque no se puede afirmar nada, que tuvieron que ver con los asesinatos de Uruapan, Michoacán”, señaló.

El mandatario federal recalcó que si se abandona una vez más a los jóvenes se les estaría empujando a que tomen las conductas antisociales que los orille a formar parte del crimen organizado.

Finalmente, AMLO destacó la importancia del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, del cual informó, ya suma 900 mil inscritos espera que llegue a los 2 millones 300 mil.

"No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar el mal con el mal".