Dirigencia estatal firme y sin 'cantinfleos' en el PAN, pide Jesús Giles

'Piso parejo' para el proceso interno, la demanda de los panistas.

El ex presidente estatal del Partido Acción Nacional, Jesús Giles Carmona, pidió que la dirigencia estatal sea firme y sin 'cantinfleos', y haya una coordinación real con los diputados por Puebla; además, pidió que se cuiden las formas en el proceso interno, donde manifestó su respaldo a la candidatura de Jesús Zaldívar Benavides.

Entrevistado por Intolerancia, al ser cuestionado sobre la relación con el gobierno del Estado que encabeza Luis Miguel Barbosa, expuso que el PAN debería estar asumiendo una postura de oposición responsable en donde señale aquellas acciones donde se estén cometiendo errores; pero también, acompañar las decisiones acertadas por parte de los gobiernos no emanados del partido.

Comentó que las dirigencias del PAN tendrían que ser más firmes en sus decisiones y estar marcando una agenda en este momento.

Sobre la declaración pública en la que se anunció que serían sancionados los diputados locales por no asumir la línea de la dirigencia nacional, en torno a la reforma a la Ley de la Administración Pública y posteriormente decir que no habría tal, Giles Carmona precisó: “me parece que esas decisiones 'cantinflescas' no ayudan ni abonan en nada al Partido Acción Nacional”

“Hoy en día, son los diputados locales quienes tienen un papel protagónico en donde se debería estar contando con el respaldo absoluto por parte de la dirigencia estatal; pero sobre todo, debería existir una comunicación de la dirigencia con los diputados locales. Hay mucho trabajo por hacer por parte del partido en el Estado, y donde los diferentes vacíos, tanto en el Congreso como en los municipios, tendrían que ser llenados de diferente manera”, agregó.

De su relación con los diferentes liderazgos al interior de Acción Nacional, tras dejar la dirigencia, indicó que hay un acercamiento con varios de ellos en todo el Estado, y hay buen entendimiento; sobre todo, hay una coincidencia de que se tendría que estar trabajando para generar condiciones de unidad, de cohesión, pero sobre todo de apertura al interior del partido, buscar que quepan todos y todas las expresiones, para desde ahí replantear cuál tiene que ser el rumbo para el 2021.

Piso parejo

Respecto a la elección interna, señaló que se debe tener un proceso con piso parejo, tanto a quienes aspiran a dirigir los comités municipales como a ser consejeros estatales o nacionales.

“Haría un llamado a la dirigencia estatal a que se mantuviera ajena a los procesos internos, a que genere las condiciones para que exista un 'piso parejo', y desde luego puedan ingresar a los espacios las y los mejores perfiles del partido”, refirió Giles.

Sobre los resultados de los procesos que le correspondió organizar, indicó que tanto en los internos como constitucionales durante su gestión al frente del PAN estatal, señaló que hay puntos a destacar valiosos como la elección del 2018, cuando el partido alcanzó su máximo histórico en la votación a gobernador, teniendo una cobertura del cien por ciento de las casillas tanto para la elección local como federal.

Recordó que se ganó de manera consecutiva la elección a gobernador y se tiene que trabajar de manera unida, y dejar a un lado las diferencias, y fortalecerse para darle apertura a todos los liderazgos; pero, sobre todo, abrirlo a los ciudadanos, y esa es la responsabilidad que se tiene.

Dijo que, como panista, le brinda su voto de confianza a Jesús Zaldívar, porque sabe que va a ser un buen presidente del comité municipal, donde hará el trabajo de cicatrización que se requiere al interior del PAN con la suma de liderazgos.

Manifestó que el partido debe estar enfocado hacia el 2021, e ir calle a calle con los ciudadanos en el estado de Puebla, pero también involucrar a todos los liderazgos que hay en la entidad.

Finalmente, reiteró su respaldo a Jesús Zaldívar y que no será 'un presidente de escritorio' en la capital, donde se puedan abrir las puertas a los militantes a liderazgo y ciudadanos para hacer que el PAN sea un partido verdaderamente ganador.