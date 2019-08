Revela AMLO que el Informe de Gobierno ya no será transmitido en cadena nacional

El mandatario aseguró que la transmisión en cadena nacional era una práctica del "antiguo régimen".

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que el Informe de Gobierno se llevará a cabo el 1 de septiembre y será transmitid; sin embargo, ya no será en cadena nacional.

El Ejecutivo señaló que la transmisión del Informe de Gobierno por todos los canales de televisión mexicanos era una práctica de antiguas administraciones, por lo que descartó que en su sexenio se siga con esta situación.

"Va a ser (el informe) el día primero, en la mañana informamos aquí, en el patio central del Palacio. Se va a transmitir, no cadena nacional, eso ya no va a haber, eso pertenecía al antiguo régimen. Ya no van a haber cadenas nacionales para que informe el presidente", indicó.

López Obrador señaló que se transmitirá el Informe de Gobierno, pero será en la conferencia matutina del 1 de septiembre cuando mencione en que sitios se podrá ver este evento.

Por otro lado, AMLO explicó que será la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien entregue el Informe de Gobierno a la Cámara de Diputados, tal y como lo establece la ley.

Antes de culminar con el tema, el presidente de México señaló que habrá festejos el 15 de septiembre y esos sí serán transmitidos en cadena nacional.

¿Qué es el Informe de Gobierno?

El Informe de Gobierno es un documento presentado por el Ejecutivo a los legisladores, quienes realizan un análisis político, jurídico, económico y social sobre lo presentado anualmente por el presidente en turno.

El objetivo de este informe es que el poder legislativo analice todas y cada una de las acciones anuales del mandatario federal.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que este documento se presenta en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año del Congreso, es decir, el 1 de septiembre.