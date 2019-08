Informa Marcelo Ebrad que atienden a 79 mexicanos detenidos en redadas migrantes

El canciller mexicano señaló que están implementando un sistema de clasificación de semáforo para prever nuevos operativos migratorios.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer que son 79 mexicanos, quienes se encuentran detenidos en las redadas en Estados Unidos y aceptaron la atención de los consulados nacionales con la finalidad de definir su estadía legal en la unión americana o su deseo por volver a México.



El canciller mexicano señaló que se realizaron 88 entrevistas a los connacionales arrestados durante las redadas migrantes realizadas en Mississippi, de los cuales, nueve no aceptaron el apoyo de los consulados.

📸 Durante la conferencia matutina del presidente @lopezobrador_, el secretario @m_ebrard afirmó: «Tenemos a esta fecha 35 países, 5 agencias de cooperación y 8 organismos internacionales apoyando el Plan de Desarrollo Integral». pic.twitter.com/GpLOKO0fmx — SRE México (@SRE_mx) August 14, 2019



El funcionario destacó que hasta el momento la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ni algún trabajador de la institución no tiene información sobre futuras posibles redadas, esto, porque las autoridades de Estados Unidos no tienen la obligación a proporcionar datos sobre nuevos operativos migrantes.



"Aunque hemos demandado tener información, es difícil tener información prevía de qué operativos se van a hacer, no están obligados (Estados Unidos) a informar a gobiernos extranjeros".



Finalmente, Marcelo Ebrad aseguró que debido a estas circunstancias, el gobierno mexicano a través del consulado en Estados Unidos están implementando un sistema de clasificación basado en los colores del semáforo por cada estado del país vecino para alertar a los connacionales sobre futuros operativos migratorios.



"Estamos haciendo un sistema de clasificación por estado, si estamos en verde, no es para preocuparse; amarillo y rojo, donde pensamos que sí podrían hacerlo y, con base en eso, distribuimos los recursos, sobre todo humanos", agregó.