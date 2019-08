Micalco, ajeno a la contienda interna de la capital, pero respetará el proceso

Llama Micalco a los panistas a quitarse el estigma de obediencia al gobierno.

Rafael Micalco Méndez reiteró que no apoya a ninguno de los dos candidatos a la presidencia del Comité Municipal de la capital, pero respeta a ambos como panistas y tiene una buena relación, además señaló que en Puebla el Partido Acción Nacional (PAN) tiene que quitarse el estigma de obedecer todo lo que diga el gobierno.

A diez días de que se lleve a cabo el proceso interno de la capital, precisó que acudirá a la asamblea para votar por los consejeros locales y nacionales, pero en un acto de congruencia anulará su voto.

Comentó que tanto en la planilla de Jesús Zaldívar como en la de Eduardo Alcántara hay panistas muy respetables, y sobre todo militantes de las bases, pero hay personajes que durante ocho años le hicieron daño al partido, y recordó que algunos de ellos incluso lo bloquearon.

“En un acto de congruencia deseo que les vaya bien a los dos candidatos, son panistas, merecen mi respeto, después del proceso voy a reconocer al ganador, pero mi voto será anulado en la urna”.

Sobre si hay un rompimiento señaló: “no hay ningún rompimiento, posiblemente a algunas personas que no conocen la historia del partido, y se extrañan que una elección democrática se puede votar a favor, en contra de un candidato. Esa es la democracia que practicábamos hace diez años en Puebla, e incluso por ella llegaron algunos de los que ya se fueron a ser candidatos”.

El integrante de la dirigencia nacional manifestó con el proceso interno se está dando un paso importante para consolidar al partido con miras al 2021.

Dejamos de ser gobierno

Rafael Micalco se refirió a la aprobación de la Ley Orgánica de la Administración Pública, e indicó que no se trata de llegar a los enfrentamientos, pero la dirigencia estatal, y la bancada en el Congreso Local deben quitarse el estigma de obedecer todo lo que envía el gobernador.

“El llamado que yo haría es que se sienten diputados y Comité Estatal para que se analicen las reformas que envía el ejecutivo, la conveniencia de las mismas para el estado, si hay bien común, y van acorde a los principios del partido”.

“Lo importante es que se dé la comunicación, no me atrevería a asegurar si ha faltado o no. Yo no estoy ahí, aunque como dirigente en dos ocasiones quienes estaban en el Congreso saben que la busqué”.

Superado el 2019

Rafael Micalco ex presidente estatal del PAN, dijo que la elección de 2019 quedó atrás pero hay reconocer una realidad positiva “Creo que vivimos otros tiempos, la campaña a gobernador nos enseñó a que quienes éramos antagónicos el año pasado podemos trabajar en una misma mesa, en torno al partido, ese es un gran aprendizaje”.

“Nos enseñó que hoy por hoy es el partido más votado del estado, ganó de manera individual en todo el estado, sin ser gobierno, solo se tienen 11 gobiernos municipales, aun así se ganó a otras fuerzas”.

Precisó: “el mayor aprendizaje es que aún y cuando se decía que se perdería entre dos a uno, o tres a uno, finalmente la generosidad trabajo, compromiso de panistas líderes con un bien candidato se logró un resultado no para ganar la elección, pero si fue un resultado que no esperaban, y si hubiese 15 días más de campaña se hubiera ganado puesto que había alguien que lleva más de un año en campaña”.

“Fui militante crítico, frontal con quienes estuvieron al frente ocho años, eso es pasado, queda como anécdota, respeto a los deudos, a las familias y ellos mismos. Había panistas entre comillas que lo único que buscaban era su interés personal, buscaban poder, negocios y acabaron yéndose”.

Precisó que la alianza que se hizo principalmente fue con organizaciones de la sociedad civil que desde hace varios años han demandado una mayor apertura democrática, pero además sus principios coinciden con los de Acción Nacional.

Quien fuera presidente estatal del PAN, dijo que en lugar de restar, se tenía que sumar para poder ganar la gubernatura del estado donde se concrete la alianza con la sociedad y haya un contrapeso al gobierno federal.