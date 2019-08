Puebla fue el primer lugar en quejas electorales, se registraron 327 ante el INE

El titular del INE lamentó el comportamiento de los partidos políticos al señalar que quejaron de todo.

El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Joaquín Rubio Sánchez, reconoció que Puebla fue el estado que encabezó las quejas electorales durante el proceso electoral 2019, lamentó la postura de los partidos políticos que se quejaron de todo y "hasta parecía deporte estatal", dijo.

En entrevista, el funcionario electoral dijo que la entidad registró 327 quejas y fueron el PRI, PAN y Morena los principales partidos políticos que se quejaron de todo, situación que calificó de una falta de cultura electoral y política.

"Fueron 327 quejas, algo increíble, pero estoy sorprendido, en los demás estados nunca pasábamos de eso, esa cultura política que nos hace falta, 237 quejas en cuatro meses de todos contra todos, parece deporte estatal. La gran mayoría, el 98 por ciento de las quejas, el Tribunal confirmó la resolución del Instituto Nacional Electoral, solo en algunas nos dijo que volviéramos hacer la investigación", refirió.

Rubio Sánchez abundó que en su mayoría, los partidos políticos se quejaron debido a la intromisión de los gobernantes en actos de proselitismo político, coacción del voto, actos anticipados de campaña y gastos excesivos.

"La intromisión de autoridades en los procesos electorales, eso fue la gran mayoría, todos contra todos, la mayoría de las impugnaciones fueron presentadas por Morena, PAN y PRI", abundó.

El consejero electoral criticó la postura que asumieron tanto partidos políticos como servidores públicos, pues si bien tienen a salvo sus derechos, se evidenció una falta de cultura y por ejemplo, a diferencia de otras entidades en donde solo se registran hasta 20 quejas, Puebla destacó por ser la entidad con más conflicto.

2 de cada 10 menores afirma tener violencia en casa

En conferencia de prensa, autoridades del INE informaron respecto a los resultados de la Consulta Infantil en la que participaron 269 mil 833 menores de edad, de los que 2 de cada 10 afirmaron haber sufrido violencia en su casa.

De acuerdo las autoridades electorales durante este ejercicio se preguntó a los menores ¿si has sufrido violencia?, por lo que "los niños de 6 a 9 años de edad en 20 por ciento manifestaron que si, pero hay que tener en cuenta que para los niños un regaño tiene el significado de violencia. En el rango de 10 a 13 el 80 por ciento dijo que no y el 20 por ciento dijo que si. En 14 a 17 81.37 por ciento dijo que no, el resto dijo que si", detalló el vocal de capacitación, Víctor Juárez Islas.

Fue en noviembre del año pasado cuando se realizó la consulta infantil con el objetivo de incentivar la participación de los menores y que conozcan sus derechos, por lo que Juárez Islas abundó en que los menores manifestaron haber sufrido violencia en su casa, más que en las escuelas, además de que en algunos casos se sienten más seguros en la calle.

"¿En qué lugares hubo violencia? Los niños de 9 a 6 dicen que en la casa con 27 por ciento, en la escuela con 27 por ciento, en la calle en 5.58 por ciento, en el rango de 10 a 13 años, dicen que en mi casa 17.46 en la escuela en 15.35, en otro lugar 3.46 y en internet 7.41", dijo.

Autoridades electorales se pronunciaron por impulsar acciones de gobierno con el objetivo de que los padres de familia sean más sensibles y de forma general la sociedad se consiente para evitar la violencia en contra de los menores de edad.