Justifica Claudia Rivera su quinto peor lugar nacional como presidenta municipal

La alcaldesa indicó que la medición de Massive Caller tiene tintes políticos, pero indicó que seguirá trabajando y haciendo caso a las encuestas de empresas serias y profesionales.

Al justificar el quinto peor lugar que ocupa su gobierno en México, derivado de la encuesta generada por Massive Caller, Claudia Rivera Vivanco dijo que el estudio demoscópico no es serio por carecer de metodología y cuestionar únicamente a 600 personas.

Pero defendió las consultas ciudadanas del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque no voten la mayoría de los 124.9 millones de habitantes que habitan el territorio nacional.

La alcaldesa consideró que la medición es absurda y tiene tintes políticos por ubicarla en un pésimo lugar entre las autoridades medidas.

Dijo que seguirá trabajando y haciendo caso a las encuestas de empresas serias y profesionales, pero omitió nombrar a alguna de su agrado.

“Hay encuestadoras críticas y profesionales y hay otras que tienen un interés completamente político; a mí me parece absurdo y ridículo que se muestren como encuestadoras serias, cuando es sin metodología, por teléfono y 600 a nivel nacional”, defendió.

Rivera Vivanco no se comprometió a dar nombres ni a acentuar si se trata de fuego amigo o de quién maneja los estudios demoscópicos de Massive Caller, pero indicó que se trata de la misma empresa que anunció la derrota de Andrés Manuel López Obrador, cuando obtuvo un triunfo avasallador.

“Esta encuesta es sin metodología, vía telefónica, es algo absurdo; desde luego es todo político, estamos concentrados que no nos distraiga nada; ya sabíamos que era principal reto es la política; no sabría decirlo, se los diremos, si es que sabemos”.

Insistió que el estudio no es importante porque es como ir al zócalo de Puebla y preguntar a un cierto número de personas, pero el resultado no sería el que opinen todos los ciudadanos.

“A mí me parecer es absurdo y ridículo que se puedan mostrar como unas encuestadoras serias cuando su encuesta es sin metodología y por teléfono; esta encuesta es política, no deja de serlo y estamos concentrados en que esto no nos detenga”.

Ante esa perspectiva, indicó que su trabajo siempre será el de sumar y conciliar, además que todos los funcionarios sin distinción de colores partidistas hagan el mayor esfuerzo por el bien de la ciudad y sus habitantes.

Claudia Rivera insistió que desconoce de dónde provienen esas acciones que la desacreditan, pero si descubre algo se realizarán acciones al respecto porque ahora exclusivamente está concentrada en su labor al frente de la Presidencia Municipal.

En la encuesta la fundadora de morena tuvo únicamente el 17.7 por ciento de aprobación de los ciudadanos, indicador que se traduce en que solo dos de cada diez poblanos y poblanas avalan su gobierno que este día cumple 10 meses, con lo que se instala entre los cinco Presidentes Municipales del país con peor eficacia.