Rivera Vivanco in extremis define aprobación de estados financieros del Ayuntamiento

El octavo punto se tambaleó con 12 votos a favor y 12 en contra.

Si la víspera sus correligionarios y opositores reprobaron sus primeros 10 meses de trabajo al frente del Ayuntamiento, la aprobación de los estados financieros de la administración del 1 de enero al 31 de julio de este 2019, evidenció que la gestión de Claudia Rivera Vivanco atraviesa por el peor momento de su mandato, el visto bueno a las finanzas del municipio tuvo que decidirse por el voto de calidad de la alcaldesa para definir los 12 votos a favor y 12 sufragios en contra durante la sesión ordinaria de Cabildo.

El octavo punto del orden del día se quedó en un suspiro profundo de los regidores riveristas y de la propia Claudia Rivera, quien ve cómo poco a poco se hunde su administración.

Los barbosistas —Edson Armando Cortes Contreras, Marta Teresa Ornelas Guerrero, Jorge Eduardo Covián Carrizales, Roberto Eli Esponda Islas y Rosa Márquez Cabrera—, los primeros en votar en contra de la aprobación del estado financieros del Ayuntamiento.

Los panistas Enrique Guevara Montiel, Augusta Díaz de Rivera, Jacobo Ordaz Moreno, Luz Rosillo Martínez y Carolina Morales García, realizaron lo propio.

Además, la priistas Silvia Tanús Osorio y el morenista José Luis González Acosta, lograron que la sesión se pusiera al rojo vivo, la Secretaria General del Ayuntamiento, Liza Elena Aceves López no pudo contener su sorpresa; su rostro la dejó al descubierto.

Fue la experredista Rosa Márquez Cabrera quien criticó acremente la falta de información esencial para conocer qué se adquirió y en qué se ha ahorrado más de dos mil millones de pesos, como asegura la autoridad municipal.

"Se debe precisar que no son ahorros. No se ha informado en qué se adquirió y en qué se ha ahorrado, pero sí es dinero que no se ha erigido”, dijo.

Lamentó que no existe claridad en el tema si es subejercicio o no, pero sí es un hecho que existen recursos que no ha sido invertido.

“Hay aumento de ingresos, pero también la otra asciende a tres mil millones que a estas fechas comparado con los mil 401 millones que son los que se han erogado, hay una distancia muy importante”, refrendó.

Bajo ese rispido panorama, la presidenta de la comisión de Patrimonio y Hacienda, Patricia Flores Montaño, informó que el Ayuntamiento tiene dos mil 176 millones de pesos, de ese monto hasta julio se ha ejercido el 50 por ciento de los recursos.

“De participaciones federales a julio tenemos 221 millones, aportaciones como Fisem, Fortamun y Fortaseg 210 millones de pesos, convenios estatales 40 millones de pesos”.

Dijo que todo está en proceso de adquisición y contratación del Ayuntamiento y deberá ser devengado al 31 de diciembre de este 2019.