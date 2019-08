Di resultados y fui auditado, nada quedó oculto: Jorge Aguilar Chedraui

El exsecretario de Salud reiteró que después de su gestión hubo siete funcionarios más que ocuparon el cargo.

Jorge Aguilar Chedraui reiteró que las auditorías a su gestión como secretario de Salud no fueron solo a nivel estatal sino principalmente por la Auditoría Superior de la Federación, que emitió un informe final en el que se indicó que estaba libre de observaciones. Además, mencionó que después de su gestión hubo siete funcionarios más que ocuparon el cargo.

El exfuncionario estatal recordó que fue hace más de seis años cuando dejó el cargo y resulta extraño que lo responsabilicen de lo referente al hospital de traumatología que comenzó a construirse después de que dejó la Secretaría y se concluyó hasta el año de 2016.

Explicó que en su gestión no manejó recursos públicos durante 24 de los 25 meses al frente de la institución, precisando que no se construyó ningún helipuerto para algún hospital, como se ha llegado a mencionar, solo era el recuperar espacios para ampliar la cobertura de salud en el estado, situación que tuvo éxito y por ello lo han buscado a nivel nacional.

“Respecto al Acuerdo a la Secretaría de Salud para realizar procesos licitatorios, se expidió al término de mi gestión y no al inicio como se menciona, por ello no fue mi responsabilidad. Rechazo el resto de señalamientos y reitero que siempre he trabajado apegado a la norma”, dijo.

“Mi gestión en Salud fue exitosa y está libre de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Aclaro también que mi gestión fue febrero de 2011-abril 2013 y No de 2011 a 2015 como menciona”.

Recordó que desde hace casi dos meses había aclarado los señalamientos en su contra y dijo que hay quienes desacreditan las auditorías estatales, no solo la Contraloría, sino también la de la Auditoría Superior del Estado.

Precisó “los recursos de la Secretaría de Salud, son de orden federal y mi gestión fue debidamente auditada por la Auditoría Superior de la Federación, en los años 2011, 2012 y parte 2013 hasta que dejé de ser secretario, presento los documentos de todas esas auditorías que fueron atendidas a la brevedad y solventadas las observaciones, y están debidamente acreditados todos los recursos”.

“Fuimos avalados por instituciones públicas y privadas importantes como el Instituto Nacional de Salud Pública, la Organización de Estados Americanos, hay muchos programas y proyectos que están avalando el trabajo que se hizo”.

Reiteró que al inicio de su gestión se tenía el lugar 29 en materia de Seguro Popular, el surtimiento de medicamentos eral del 53 por ciento, el cumplimiento de las mastografías era tan solo del 20 por ciento, no había un Sistema de Urgencias Médicas ni programa de Muerte Materna y la comprobación de recursos federales de enorme antigüedad.

Aguilar Chedraui precisó que se elevó el abasto de medicamentos al 97 por ciento, se acreditaron en calidad las Unidades Médicas ante la Secretaría de Salud Federal con 277 unidades en sólo 2 años.

Asimismo, se lograron las certificaciones ISO en 15 procesos, elevando la calidad en la prestación de los servicios.

Sostuvo que como funcionario público dentro del Poder Ejecutivo se mantuvo dentro de la legalidad y posteriormente en el Congreso del Estado, donde durante dos años presidió la Junta de Gobierno y llamó siempre a ser respetuoso de la ley y de las instituciones.

Jorge Aguilar tranquilo en Puebla

Nuevamente, Jorge Aguilar puntualizó a partir de finales del año pasado tomó tres decisiones: “No me voy a ir de Puebla, seguiré haciendo vida pública y lo haré desde el PAN”.

“El que nada debe nada teme” afirmó contundente. “Seremos oposición responsable e inteligente, y es nuestra responsabilidad como panistas y como oposición no quedarnos callados. Deberán acostumbrarse a ello”.

Tengo 20 años de experiencia en la administración pública y privada, mis resultados los han avalado Instituciones Nacionales e Internacionales como OEA.