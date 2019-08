Responde AMLO a las amenazas recibidas en Twitter

El presidente de México aseguró que no es "cobarde" y aseguró que no habrá "marcha atrás" en la búsqueda de la transformación de México.

Durante su tradicional conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que al igual que cualquier persona en el mundo tiene miedo, pero que no es ningún cobarde.

La expresión de AMLO viene a colación luego de que se mostraron una serie de amenazas que sufrió el ejecutivo el fin de semana por parte de las cuentas de Twitter de las Secretarías de Seguridad Pública de Jalisco y Quintana Roo, las cuales fueron hackeadas.

#QuintanaRoo Lanzan amenazas de muerte a AMLO desde cuenta oficial de la @SSP_QROO; acusan hackeo. pic.twitter.com/N8T3peSDyi — Anonymous Hispano (@anonopshispano) August 18, 2019

En ese tema, el mandatario minimizó estas aseveraciones hostiles y recalcó que es un ser humano que sufre de miedo como cualquier otro; sin embargo, aseguró que con todo y eso, no se esconde.

"Las amenazas es parte de las responsabilidades que tenemos. Tengo mi conciencia tranquila no soy cobarde. Soy un ser humano, que he dicho que tiene miedos, pero no soy cobarde, pero no voy a dar un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso, para transformar al país", enfatizó.

Por otro lado, AMLO indicó que los opositores "se han portado bien" al señalar que no han llamado a la violencia, motivo por el que descartó que dichas amenazan hayan surgido en ese gremio.

Hasta el momento, las autoridades de Quintana Roo y Jalisco no han encontrado a los responsables de estas amenazas.